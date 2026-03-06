Hapoel se oglasio zbog spekulacija o dolasku Željka Obradovića

Bivši trener Partizana Željko Obradović nije opcija za Hapoel iz Tel Aviva u ovom trenutku.

Hapoel iz Tel Aviva igra debitantsku sezonu u Evroligi i dugo je bio najprijatnije iznenađenje na tabeli, ali sada ima niz od četiri poraza i mnogima je poljuljano povjerenje u trenera Dimitrisa Itudisa. Glasine o njegovoj smjeni krenule su iz Španije, pa su potvrđene u Grčkoj, a različiti izvori imali su istu informaciju - Izraelci su spremili dvogodišnji ugovor Željku Obradoviću.

Nakon što je ta vijest odjeknula u Evropi, stigao je odgovor koji demantuje bilo kakve pregovore sa doskorašnjim trenerom Partizana. Oglasio se Cahi Rajhenštajn, direktor kluba iz Tel Aviva i istakao da nikakvi pregovori ni sa jednim trenerom nisu vođeni, te da Dimitris Itudis ima punu podršku.

"Tokom čitavog procesa jasno smo treneru Itudisu stavili do znanja da mu vjerujemo. Lično sam mu rekao da stojimo iza njega. U isto vrijeme, pokušali smo i da smanjimo dio pritiska oko tima. Jasno je da porazi nikada nisu laki, ali glasine o smjeni trenera nisu odražavale stvarno stanje", rekao je Rajhenštajn.

Po informacijama koje je javnosti otkrio Izraelac, Željko Obradović nije blizu preuzimanja komande nad Hapoelom iz Tel Aviva. Rajhenštajn tvrdi da je Itudis u ovom trenutku jedino rješenje i da on čvrsto sedi na trenerskoj klupi.

"Naš cilj je bio jasan - da zajedno prebrodimo krizu. Nisam razgovarao ni sa jednim trenerom, nikakvi nacrti nisu razmjenjivani ni sa kim, njegov status je stabilan, konkretan", istakao je direktor Hapoela i tako praktično zatvorio vrata spekulacijama o dolasku Željka Obradovića.

Hapoel iz Tel Aviva trenutno ima skor 17-11 i četiri poraza u nizu na međunarodnoj sceni. Ove nedjelje trebalo je da nadoknade ranije odloženi meč protiv Pariza i da odigraju gradski derbi protiv Makabija, ali su oba meča odložena. Zbog nove krize na Bliskom istoku, očekuje se da Hapoel sve mečeve do kraja evropske sezone odigra u Sofiji, glavnom gradu Bugarske. Pogledajte tabelu Evrolige:







