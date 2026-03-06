logo
Nikola Jokić o Lebronu Džejmsu: "Ovo mi je sedmi put da vam govorim"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ponovo su ga pitali isto, pa je Nikola Jokić morao da ih objasni do detalja kako stoje stvari.

Nikola jokic objasnjavao koliko je dobar lebron dzejms Izvor: X/DenverNuggets

Američki košarkaš Lebron Džejms postao je rekorder po broju postignutih koševa u istoriji NBA lige, jer je protiv Denver Nagetsa oborio rekord Karima Abdul-Džabara. Nakon što je oborio rekord istog čovjeka po broju postignutih poena, Lebron Džejms je sada igrač koji je najviše puta ubacio loptu u koš - o čemu su novinari u SAD ispitivali Nikolu Jokića.

Srpski košarkaš nije imao više šta da kaže o jednom od najboljih košarkaša u istoriji, pa je morao da se ponavlja. Zna se koliko Jokić poštuje Lebrona Džejmsa, a to je još jednom pokazao tako što je sedmi put objasnio da je riječ o košarkaškoj legendi.

"Mislim da je ovo bar sedmi put da ovo kažem da je on stvarno, stvarno, stvarno legendaran igrač u NBA. Ono što je on uradio i koliko je bio konstantan kroz život i karijeru je nevjerovatno, a timovi se i dalje spremaju za njega, a ko zna koja mu je ovo godina u NBA ligi i nastavlja da gura dalje. On i dalje vodi ovu ligu i legendaran je igrač", rekao je Nikola Jokić nakon utakmice protiv Lejkersa. Pogledajte njegovu izjavu:

Legendarni Karim Abdul-Džabar godinama je držao dva rekorda koja su djelovala potpuno nedostižno za košarkaše u NBA. Prije nekoliko godina Lebron Džejms ga je nadmašio po broju postignutih poena u NBA ligi i od tada je "debelo" popravio rekord, a sada je pao još jedan rekord legendarnog centra.

Šta je Lebron govorio o Jokiću?

Prije samo nekoliko meseci, Lebron Džejms je u superlativu govorio o Nikoli Jokiću za kojeg je isticao da je jedan od najboljih košarkaša koje je ikada vidio. Kada Džejms, koji već 23 godine igra u NBA ligi, kaže tako nešto...

"Reći ću ovako - nikada nisam igrao protiv tako dominantnog, kompletnog igrača, on ima sve atribute. Od dodavanja, šutiranja, do skokova, nema toga što on ne može da uradi u napadu. Apsolutno ništa. Pokušajte da ga udvojite i kazniće vas. Čuvajte ga sa jednim igračem i kazniće vas. Nekada i prenosi loptu, daju mu je... Pada mi na pamet nekoliko igrača, ali čudno je da ovdje imamo plejmejkera koji kreće u kontranapad i daje loptu svom centru", ispričao je Džejms krajem prošle godine u razgovoru sa Stivom Nešom.

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić Lebron Džejms

