Jokić maltretirao Dončića pred svima: A onda se začula psovka na srpskom!

Pogledajte kako je Jokić udario Dončića pred svima, pa čuo psovku na srpskom jeziku.

Izvor: DNVR_Nuggets/x

Nikola Jokić učestvuje ovog vikenda na Ol-staru u Los Anđelesu, što je za njega idealna prilika da odmori i druži se sa Lukom Dončićem što rijetko kada inače ima prilike tokom sezone. Vidjeli smo da su njih dvojica počeli da se prozivaju čim su se vidjeli u svlačionici, a šou se nastavio i van nje.

Na zvaničnom fotografisanju pred utakmicu koja se igra u nedjelju, vidjeli smo i kako Jokić "maltretira" Dončića, što je bilo više nego simpatično ostalima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Joker x Lukapic.twitter.com/PcjWdd6tlC — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)February 14, 2026



Jokić je udario po vratu Dončića, dok su ostali gledali i čekali, a onda smo čuli da je Slovenac opsovao na čistom srpskom. Vrlo je lako pročitati s usana šta je rekao, nema potrebe da navodimo, a poslije toga je pokušao da uzvrati Jokiću tako što ga je udario u "nezgodno mjesto".

Njih dvojica inače imaju ormariće jedan do drugog na Ol-staru, oko čega su se takođe šalili, a vidjećemo da li će noćas uspjeti i da se zabave na utakmici:

Jokic: They think that we are good friends so they put us next to each other. We are like brothers, it seems like.”



Doncic: “They always put us together.”



pic.twitter.com/QbDWEuQySG — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)February 15, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!