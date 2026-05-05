Olimpijakos razbio Monako i otišao na Fajnal-for: U hali Panatinaikosa igraće za evropsku titulu

Autor Goran Arbutina
Još jedan spektakularan meč Olimpijakosa u Evroligi, ovog puta za izbacivanje Monaka i plasman na Fajnal-for.

Košarkaši Olimpijakosa su prvi obezbijedili plasman na Fajnal-for Evrolige! Očekivano, prvoplasirani tim iz ligaškog dijela takmičenja uspešno je izašao na kraj sa Monakom, ekipom koja je prvi dio sezone završila na osmoj poziciji. Nakon dve pobede u Pireju, crveno-bijeli su slavili i u Monte Karlu, gdje je bilo ubjedljivih 10105:82!

Već u prvoj dionici meča Olimpijakos je stekao ogromnih devet poena prednosti, samo nekoliko minuta nakon što je Monako bolje počeo meč. Tokom druge četvrtine praktično je riješeno pitanje pobjednika, jer je grčki tim tek pred poluvrijeme imao ogromna 23 poena prednosti na svojoj strani...

Bio je Olimpijakos i na maksimalnih 27 razlike, a na kraju je sa 23 poena prednosti priveo meč kraju i sebi obezbijedio novi plasman na Fajnal-for Evrolige. Crveno-bijeli će se u Atini, na parketu svog najvećeg rivala, boriti za novu šampionsku titulu i prekid prokletstva jer se prethodnih godina nije dešavalo da šampion Evrope postane najbolji tim ligaškog dijela takmičenja.

Najefikasniji igrač meča bio je francuski košarkaš Evan Furnije sa 22 poena, Alek Piters je dodao 18, a Tomas Vokap još 14 poena. Dvocifreni su bili još Šekil Mekisik i Saša Vezenkov sa po 10 poena, a treba istaći i da ovo nije bilo najbolje šutersko veče za bugarskog košarkaša koji je jedan od najbitnijih igrača tima iz Pireja.

U poraženom timu bolji od ostalih bili su Metju Strazel sa 21 poenom i Džerod Blosomgejm sa 19 poena, dok je Majk Džejms ubacio 16 poena. Kevarijus Hejs je završio utakmicu sa 10 postignutih poena i bio je posljednji dvocifreni igrač u domaćem timu. Nikola Milutinov je meč završio sa šest poena, dva skoka i dve asistencije, dok je Nemanja Nedović imao dva poena i jednu asistenciju na ovoj utakmici.

Što se tiče preostalih putnika na Fajnal-for, treba istaći da je Makabi iz Tel Aviva izborio četvrti meč u seriji protiv Real Madrida, dok će se treće utakmice u serijama Valensija - Panatinaikos (0-2) i Fenerbahče - Žalgiris (2:0) igrati u sredu uveče. Kao što smo rekli, pobjednici će se za titulu boriti u Atini.

