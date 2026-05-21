BSK nakon 16 godina osvojio Kup grada, Naprijed ostaje na jednom trofeju

Finale Kupa grada odigrano je na Gradskom stadionu u Banjaluci, gdje je prvoligaš BSK nadigrao drugoligaša Naprijed.
Fudbaleri BSK-a pobjednici su Kupa grada ua 2026. godinu!
"Romantičari" su do trofeja stigli nakon punih 16 godina, a u finalu odigranom na Gradskom stadionu porazili su Naprijed rezultatom 2:1 (2:0).
Tim sa Mejdana tako je ostao na jednom peharu osvojenom 2012. godine, dok je BSK prethodno najbolji bio 1999, 2008. i 2010. godine. Najtrofejniji u Kupu grada, koji je i ove godine odigran povodom gradske slave Spasovdana, je banjalučki Borac, osvajač deset pehara.
Osvajači Kupa grada:
- 1996/97 - Omladinac APB (Banjaluka)
- 1997/98 - Borac (Banjaluka)
- 1998/99 - BSK (Banjaluka)
- 1999/00 - Borac (Banjaluka)
- 2000/01 - Krila Krajine (Banjaluka)
- 2001/02 - Borac (Banjaluka)
- 2002/03 - Krila Krajine (Banjaluka)
- 2003/04 - Borac (Banjaluka)
- 2004/05 - Krila Krajine (Banjaluka)
- 2005/06 - Željezničar (Banjaluka)
- 2006/07 - Borac (Banjaluka)
- 2007/08 - BSK Nektar (Banjaluka)
- 2008/09 - Borac (Banjaluka)
- 2009/10 - BSK (Banjaluka)
- 2010/11 - Borac (Banjaluka)
- 2011/12 - Naprijed (Banjaluka)
- 2012/13 - Krupa (Krupa na Vrbasu)
- 2013/14 - Borac (Banjaluka)
- 2014/15 - Krupa (Krupa na Vrbasu)
- 2015/16 - Krupa (Krupa na Vrbasu)
- 2016/17 - Borac (Banjaluka)
- 2017/18 - Borac (Banjaluka)
- 2018/19 - Željezničar (Banjaluka)
- 2019/20 - nije odigrano zbog pandemije korona virusa
- 2020/21 - Željezničar (Banjaluka)
- 2021/22 - Krupa (Krupa na Vrbasu)
- 2022/23 - Krupa (Krupa na Vrbasu)
- 2023/24 - Željezničar ST (Banjaluka)
- 2024/25 - Borac (Banjaluka)
- 2025/26 - BSK (Banjaluka)