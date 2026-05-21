BSK nakon 16 godina osvojio Kup grada, Naprijed ostaje na jednom trofeju

Finale Kupa grada odigrano je na Gradskom stadionu u Banjaluci, gdje je prvoligaš BSK nadigrao drugoligaša Naprijed.

Izvor: Promo/FK Naprijed

"Romantičari" su do trofeja stigli nakon punih 16 godina, a u finalu odigranom na Gradskom stadionu porazili su Naprijed rezultatom 2:1 (2:0).

Tim sa Mejdana tako je ostao na jednom peharu osvojenom 2012. godine, dok je BSK prethodno najbolji bio 1999, 2008. i 2010. godine. Najtrofejniji u Kupu grada, koji je i ove godine odigran povodom gradske slave Spasovdana, je banjalučki Borac, osvajač deset pehara.

Osvajači Kupa grada: