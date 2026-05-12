"Mejdansko hrabro srce": Naprijed u finalu banjalučkog Kupa grada! (VIDEO)

Regionalni ligaš Republike Srpske, Naprijed iz banjalučkog naselja Obilićevo prvi je finalista Kupa grada Banjaluka!

Tim iz Obilićeva savladao je u utorak ekipu Željezničara Sport Team rezultatom 2:0, a golove za Naprijed postigli su Andrej Popović i Ivan Gojić.

Trener ekipe Goran Ćejić u emotivnom obraćanju poslije plasmana u finale je podsjetio na trnovit put njegovog tima u posljednjih 12 mjeseci.

"Da nam je neko ovo ponudio prije početka sezone, da se nađemo na šestom mjestu (u prvenstvu), da igramo u finale Kupa grada, sasvim sigurno bismo prihvatili i vjerovatno to ne bismo ni sanjali u najluđim snovima", rekao je Ćejić i dodao da je ovaj trijumf nad Željom pobjeda njegovih fudbalera.

"Ovo je pobjeda ovih momaka, ovo je pobjeda ovog naselja - Mejdana (Obilićeva). Ovo je hrabrost, ovo je odvažnost. Kad imate situaciju da prije skoro godinu dana ostanete bez uprave, da ostanete bez nekih dvadesetak igrača, da vas svi prežale i da svi očekuju vaš krah i da završite u nižem rangu, mi se izdignemo i uradimo ovo što smo uradili i postignemo rezultate koje smo postigli. Mislim da to može samo 'mejdansko' hrabro srce", naglasio je trener Naprijeda i pozvao navijače da ih podrže u finalu.

Tamo će Naprijed čekati boljeg iz duela između BSK-a i Krajine, koji se sastaju u srijedu, dok je veliko finale na rasporedu 21. maja.

Prošle sezone, trofej je osvojio FK Borac pobjedom nad ekipom Lauša (0:5).

