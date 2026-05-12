logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mejdansko hrabro srce": Naprijed u finalu banjalučkog Kupa grada! (VIDEO)

"Mejdansko hrabro srce": Naprijed u finalu banjalučkog Kupa grada! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Regionalni ligaš Republike Srpske, Naprijed iz banjalučkog naselja Obilićevo prvi je finalista Kupa grada Banjaluka!

FK Naprijed u finalu Kupa grada Banjaluka! Izvor: FK Naprijed

Tim iz Obilićeva savladao je u utorak ekipu Željezničara Sport Team rezultatom 2:0, a golove za Naprijed postigli su Andrej Popović i Ivan Gojić.

Trener ekipe Goran Ćejić u emotivnom obraćanju poslije plasmana u finale je podsjetio na trnovit put njegovog tima u posljednjih 12 mjeseci.

"Da nam je neko ovo ponudio prije početka sezone, da se nađemo na šestom mjestu (u prvenstvu), da igramo u finale Kupa grada, sasvim sigurno bismo prihvatili i vjerovatno to ne bismo ni sanjali u najluđim snovima", rekao je Ćejić i dodao da je ovaj trijumf nad Željom pobjeda njegovih fudbalera.

"Ovo je pobjeda ovih momaka, ovo je pobjeda ovog naselja - Mejdana (Obilićeva). Ovo je hrabrost, ovo je odvažnost. Kad imate situaciju da prije skoro godinu dana ostanete bez uprave, da ostanete bez nekih dvadesetak igrača, da vas svi prežale i da svi očekuju vaš krah i da završite u nižem rangu, mi se izdignemo i uradimo ovo što smo uradili i postignemo rezultate koje smo postigli. Mislim da to može samo 'mejdansko' hrabro srce", naglasio je trener Naprijeda i pozvao navijače da ih podrže u finalu.

Tamo će Naprijed čekati boljeg iz duela između BSK-a i Krajine, koji se sastaju u srijedu, dok je veliko finale na rasporedu 21. maja.
Prošle sezone, trofej je osvojio FK Borac pobjedom nad ekipom Lauša (0:5).

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Naprijed Kup Grada FK Željezničar Banjaluka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC