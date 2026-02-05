Bivši selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi uskoro bi mogao da postane trener u Africi

Izvor: MN PRESS

Bivši selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi uskoro bi mogao da se vrati trenerskom poslu. Prema posljednjim informacijama, Piksi je prvi izbor Esperansa iz Tunisa i na klupi bi mogao da zamijeni Mahera Kanzarija.

Kanzari je na mjesto trenera proslavljen u martu prošle godine, ali želja da se nastavi u osvajačkom ritmu vrlo je blizu da natjera čelnike kluba da zamijene stratega. Postoji mogućnost da u ekipi ne žele da remete ritam dovođenjem novog trenera, ali kako javljaju tamošnji mediji, ako se to dogodi Piksi je naredni kandidat.

Vidi opis Piksi odlazi u Afriku? Bivši selektor Srbije dobio poziv, ponovo će biti trener Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Riječ je o ekipi koja se nalazi na drugom mjestu na tabeli, uz meč i bod zaostatka u odnosu na lidera Klub Afrikana. Ekipa iz glavnog grada je dvostruki uzastopni šampion, a poslije četiri odigrana kola drži drugu poziciju u grupi D Afričke Lige šampiona.

Kad je Piksi u pitanju, bivši selektor Srbije vodio je "orlove" od 2021. do 2025, a kako najveći uspjeh biće upamćen plasmana na Svjetsko prvenstvo 2022. Uspjela je Srbija da izbori plasman i na Evropsko prvenstvo 2024, ali je u oba takmičenja ispadala već u grupnoj fazi. Igračka karijera koju je ostavio iza sebe, daleko je uspješnija. Igrao je u Radničkom iz Niša, Crvenoj zvezdi, Olimpiku, Veroni i Nagoji iz Japana.