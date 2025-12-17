logo
Piksi Stojković glavni kandidat za trenera jednog kluba

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
2

Bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi mogao bi da preuzme Rubin iz Kazanja.

piksi preuzima rubin iz kazanja Izvor: MN PRESS

Doskorašnji selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi (60) mogao bi da postane novi trener Rubina iz Kazanja. Doskorašnjeg šefa stručnog štaba tog tima Rašida Rahimova već je smijenio predsednik Republike Tatarstan Rustam Minihanov, a ruski novinar Ivan Karpov naveo je Stojković najveći kandidat za mjesto novog trenera.

Rahimov je ostavio tim na sedmom mjestu tabele, sa šest bodova zaostatka za šestoplasiranim Spartakom iz Moskve, koji je donedavno vodio Dejan Stanković. U posljednjih sedam utakmica, tim iz Kazanja ostvario je samo jednu pobjedu i uz to je ispao iz tamošnjeg kupa.

"Trener je bio uvjeren da su za to neophodna pojačanja i zahtijevao je transfere, jer je smatrao da je trenutni sastav slab i da ne odgovara postavljenim ciljevima", otkrio je ruski novinar.

U Rubinu igraju dvojica srpskih fudbalera, nekadašnji đak Crvene zvezde i Verone Bogdan Jočić (24), kao i Nikola Čumić (27), nekadašnje krilo Slobode iz Užica, Metalca, Radničkog, Olimpijakosa, Vojvodine...

Piksi vodio dva kluba prije Srbije

Dragan Stojković Piksi počeo je trenersku karijeru 2008. godine, kada je napustio mjesto predsednika Crvene zvezde i preuzeo Nagoju, tim u kojem je ostavio dubok trag i kao igrač. U Japanu je vodio ekipu do titule prvaka, a onda je od 2015. do 2020. radio u Kini kao trener Guangdžoua "R&F".

Od 2021. godine vodio je reprezentaciju Srbije, sa njom se kvalifikovao za Mundijal u Kataru i za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, a otišao je ove jeseni, poslije neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi 2026.

(MONDO)

Tagovi

Dragan Stojković - Piksi Rubin

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hmm

Dajem mu 2-3 mjeseca max

Jaaa

Srećna im sahrana

