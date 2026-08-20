Počinje Rijerina revolucija u Crvenoj zvezdi: Sve što treba da znate pred meč protiv Viktorije

Španski stručnjak Albert Rijera debituje na klupi Crvene zvezde protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope.

Izvor: MN PRESS

Utakmicom Crvena zvezda - Viktorija Plzenj u četvrtak (20.00) počinje trenerski mandat španskog stručnjaka Alberta Rijere na klupi srpskog tima. Nakon što je u nedjelju poslije podne predstavljen kao nasljednik Dejana Stankovića, a zatim u srijedu poslije podne pružio ruku svim novinarima u sali pred konferenciju, bivši fudbaler Liverpula će u četvrtak uveče debitovati kao trener crveno-bijelih nakon tek nekoliko treninga sa ekipom.

Zvezdi se još jesenas javila ideja da angažuje Alberta Rijeru, ali se kockice nisu poklopile. Na klupi Zvezde tada je ostao Vladan Milojević, kasnije ga je zamijenio Dejan Stanković, a španski stručnjak je umjesto u Srbiju otputovao u Njemačku i preuzeo Ajntraht iz Frankfurta. "Treća sreća", rekao je Zvezdan Terzić kada je predstavljao Rijeru, koji je rekao da osjeća potpuno povjerenje čelnih ljudi iako nije mogao da im obeća trofeje.

Španski stručnjak je već otkrio javnosti u Srbiji neke detalje o sebi. Istakao je da ga više zanima stil kojim njegov tim igra nego trofeji koje osvaja, kao i da će ekipa prikazivati fudbal zbog kojih će navijači ponosno dolaziti na stadion. Sa druge strane, istakao je i da smatra kako sreća nema ništa sa njegovim timom i da mu je mnogo važnije poželjeti mu da Crvena zvezda igra dobro nego da ima sreće na utakmici.

Rijera je odmah na predstavljanju najavio fudbalsku revoluciju u Beogradu. Tada se činilo da će u ekipi promijeniti sve što može - od kadrovske situacije, preko taktičkih instrukcija, pa do mentaliteta tima koji je dva puta izgubio od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tek treba da vidimo šta nam Rijera priprema, ali može se naslutiti da će biti drugačije od onoga što smo gledali u prethodnom periodu.

Crvena zvezda bi trebalo da igra u mnogo jačem tempu, sa više pritiska na posljednju liniju protivničke odbrane i sa velikim posjedom lopte. Rijerina omiljena formacija je 4-1-4-1 i onda mu daje priliku da tokom utakmice često transformiše ekipu - jedan bek obavezno ulazi u sredinu terena da bude vezni igrač, a dvojica igrača koji su iza napadača priključuju mu se u završnici napada i tako nastaje 3-2-2-3.

Za Zvezdu će veoma važna biti i defanzivna tranzicija, jer se očekuje da Viktorija Plzenj baš na taj način ugrozi domaćina u Beogradu. Ukoliko Zvezda ispoštuje Rijerine zamisli i preuzme posjed lopte, Česima će kao opcija ostati samo brzi napadi zbog kojih će crveno-bijeli morati da budu maksimalno fokusirani kada izgube loptu.

Ko će igrati za Crvenu zvezdu?

Izvor: MN PRESS

Nije baš lako pretpostaviti kako bi tim Crvene zvezde izgledao da je Albert Rijera bio tu od početka priprema, odnosno koji bi igrači bili licencirani za nastupe na međunarodnoj sceni. Ovako - Španac i nema mnogo izbora. Nisu licencirani Rodrigao, Tomaš Hendel i Kristijan Balov, klub su napustili Nair Tiknizjan i Nikola Stanković, dok je Mohamed Abu Fani suspendovan zbog crvenog kartona.

Pretpostavlja se da će Albert Rijera poslati na teren ekipu u sastavu: Mateuš - Seol, Lukasen, Veljković, Elšnik - Krunić - Bukari, Kostov, Čam, Ivanić - Arnautović. Za startnu postavu konkurisao je i Bruno Duarte, ali se brazilski napadač povrijedio i na posljednjem treningu pred meč požalio na bolove, zbog čega nije radio punim intenzitetom.

Kad počinje, ko sudi i gdje je prenos?

Vidi opis Počinje Rijerina revolucija u Crvenoj zvezdi: Sve što treba da znate pred meč protiv Viktorije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Meč Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja, koja je imala problema da stigne u Srbiju, igra se u četvrtak od 20.00. Igraće se na stadionu Rajko Mitić i očekuje se dobra posjeta navijača koji će pokušati da daju novu energiju crveno-bijelima i svoje miljenike poguraju ka Ligi Evrope. Meč sudi Norvežanin Espen Eskas.

Za one koji nemaju ulaznicu za meč ili iz nekog drugog razloga ne idu na Marakanu, obezbijeđen je prenos na dvije televizije. RTS će utakmicu Crvene zvezde prenositi na svom drugom programu, dok je Arenasport odlučila da prenos utakmice protiv Viktorije iz Plzenja ide na Premium 1 kanalu.