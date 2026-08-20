Viktorija Plzenj jedva stigla u Beograd: Kad su izašli iz aviona nije bio kraj problemima

Protivnik Crvene zvezde u plej-ofu za Ligu Evrope je Viktorija Plzenj, koja je imala ogromne probleme da doputuje u Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde i Viktorije Plzenj u četvrtak (20.00) u Beogradu igraju prvi meč plej-ofa za Ligu Evrope, a taj meč biće specifičan iz više razloga. Španski stručnjak debitovaće na klupi srpskog tima, dok se trener češkog tima Martin Hiski možda približava kraju svog mandata jer mu je pozicija ugrožena na početku nove sezone. Naruku mu ne idu ni problemi koje je imao njegov tim.

Fudbaleri Viktorije Plzenj imali su košmaran dolazak u Beograd, koji ih nakon cjelodnevnog putovanja baš i nije dočekao raširenih ruku - iako je u srpskoj tradiciji da budemo dobri domaćini. Iako je bilo najavljeno da će Viktorija u toku dana stići u glavni grad Srbije, smjestiti se u hotel i na vrijeme stići do stadiona za konferenciju i trening, to se nije desilo. Gotovo sedam sati kasnio je njihov čarter let ka Beogradu.

Umjesto da krenu oko 11.00, fudbaleri Viktorije Plzenj su tek oko sedam sati kasnije napustili aerodrom u svojoj zemlji. U Beogradu su ih čekali novinari kojima je dat signal da mogu da se razilaze, jer je ovako dugo kašnjenje uticalo i na već napravljen plan. Konferencija nije mogla da bude održana u planirano vrijeme, a i trening je morao da bude pomjeren i prilagođen gostima.

Tako se došlo u situaciju da fudbaleri Viktorije i fudbaleri Crvene zvezde treniraju praktično u isto vrijeme. Srpski tim predvođen španskim stručnjakom Albertom Rijerom radio je na glavnom terenu stadiona "Rajko Mitić", dok su gosti iz Češke nekoliko minuta ranije zauzeli jedan od pomoćnih terena ispod sjeverne tribine. Najbitnije, trening je odrađen i Česi su dobili priliku da osjete travu u Beogradu.

Fudbalerima je vjerovatno prijalo da nakon cjelodnevnog puta rade ono što najbolje znaju, ali im beogradske temperature sigurno nisu bile po ukusu. U srijedu je u Beogradu bilo izuzetno toplo, isto vrijeme najavljuje se i za četvrtak, a razlika u poređenju sa Plzenjom je ogromna.

Recimo, za danas je u Plzenju najavljena maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni, uz periode oblačnosti i moguću kišu u toku noći. Narednih dana biće još hladnije, a revanš Viktorije i Crvene zvezde mogao bi da se igra na ispod 25 stepeni. Daleko prijatnije nego što je ovih dana u Beogradu, gdje su temperature čak i desetak stepeni više, uz jako sunce koje sija tokom većeg dijela dana.

Meč Crvene zvezde i Viktorije Plzenj igra se u večernjem terminu, pa sunčevi zraci neće biti problem za fudbalere iz Češke. Ipak, visoke temperature mogle bi da utiču na gostujuće igrače, posebno nakon što su imali traumatičan dolazak u Beograd i nisu baš u potpunosti odmorni za utakmicu koja je izuzetno važna.