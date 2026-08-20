U Brčkom brutalno pretučen premijerligaški sudija, oglasila se policija

Na turniru u Brezovom Polju kod Brčkog napadnut sudija Bojan Makarić.

Izvor: Facebook/Privatna arhiva

Bojan Makarić, fudbalski sudija iz Bijeljine, pretučen je od strane jednog fudbalera. Makarić je sudio na turniru u malom fudbalu u mjestu Brezovo Polje kod Brčkog, a pretukao ga je nezadovoljni fudbaler.

Portal "pravda.bl" objavio je i fotografiju arbitra nakon teškog incidenta, a upozoravamo vas da ona može biti uznemirujuća.

Nakon svega, oglasila se policija Brčko distrikta, koja je potvrdila da se incident dogodio, ali se ne navode inicijali osoba.

"Policiji Brčko distrikta BiH je dana 18. 8. 2026. godine u 23.07 sati prijavljeno da je igrač udario sudiju u glavu na fudbalskom turniru u mjestu Brezovo Polje selo i da je potrebno obavijestiti Službu hitne medicinske pomoći. Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i prikupljali obavještenja i utvrdili da su povrijeđeno lice prijatelji odvezli u Bijeljinu na ljekarski pregled, te da na licu mjesta nema nikakvih tragova. Ubrzo nakon toga, u 00.10 sati šef smjene Policijske uprave Bijeljina obavijestio je Policiju Brčko distrikta BiH da su im iz Službe hitne medicinske pomoći javili da se kod njih nalazi lice koje je povrede zadobilo na fudbalskoj utakmici u mjestu Brezovo Polje selo, ali da se ljekar nije mogao izjasniti o stepenu povreda, dok se ne uradi CT snimak glave. Nakon prikupljanja svih činjenica događaja biće preduzete zakonom predviđene mjere i radnje", navodi se u saopštenu brčanske policije.