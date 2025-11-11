Zanimljiv zahtjev: Haos zbog klađenja, Turci od FIFA traže da uvede još jedan prelazni rok

Veliki broj turskih klubova suočio se sa suspenzijom fudbalera koji su osumnjičeni za klađenje, pa od FIFA traže da se uvede treći prelazni rok kako bi mogli da popune igrački kadar.

Izvor: evgenikoltsov/Shutterstock

FIFA se suočava sa pozivima da uvede vanredni, petnaestodnevni prelazni rok usred haotične situacije u jednoj od najvećih evropskih liga.

Obično u svjetskom fudbalu postoje dva prelazna roka - jedan ljeti, drugi zimi, a datumi variraju u zavisnosti od fudbalskih saveza i kalendara takmičenja, ali je ranije ove godine FIFA iznenadila uvođenjem trećeg prelaznog roka.

Taj posebni rok trajao je od 1. do 10. juna i odnosio se isključivo na 32 kluba učesnika Svjetskog klupskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, koje je počelo 14. juna u Majamiju. Ovaj potez je omogućio Real Madridu da ranije nego što se očekivalo dovede Trenta Aleksandra-Arnolda u svoje redove, pošto je klub sa "Enfilda“ dobio 8,4 miliona funti za njegov transfer.

Međutim, sada postoji pritisak na FIFA da odobri vanredni prelazni rok u Turskoj, pošto je fudbal u toj zemlji zapao u haos zbog skandala sa klađenjem.

Ranije ovog meseca, Turski fudbalski savez suspendovao je 149 sudija i pomoćnih sudija nakon istrage koja je otkrila da su se kladili na utakmice. Kasnije je saopšteno da je 1.024 igrača suspendovano dok se istraga ne okonča.

U okviru istrage, uhapšeno je osam osoba, među kojima i predsjednik kluba Ejupspor Murat Ozkaja, objavila je agencija Anadolija.

Izvor: RSplaneta/Shutterstock

Među suspendovanima je 27 igrača iz turske Superlige, uključujući fudbalere iz istanbulskih velikana Galatasaraja i Bešiktaša, koji su u saopštenju naveli da imaju "puno povjerenje" u svoje dvojicu igrača koji su obuhvaćeni istragom.

Predsjednik Fudbalskog saveza Turske (TFF) Ibrahim Haciosmanoglu, opisao je trenutnu situaciju kao "moralnu krizu u turskom fudbalu" i dodao da je to dovelo do zahtjeva FIFA za hitno otvaranje vanrednog prelaznog roka.

"Zbog preventivne suspenzije 1.024 fudbalera od strane PFDK-a, hitno su započeti pregovori sa FIFA kako bi se odobrilo 15 dana za transfere i registracije, pored redovnog zimskog prelaznog roka za sezonu 2025/26, i to samo na nacionalnom nivou, kako bi klubovi mogli da popune praznine u svojim timovima", saopštio je TFF, a prenosi agencija Rojters.

Istraga je pokazala da je 371 od 571 aktivnog sudije imao nalog za klađenje, a jedan sudija se kladio čak 18.227 puta.