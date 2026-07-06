Spektakl i preokret na Vimbldonu: Dimitrov pao poslije skoro četiri sata borbe

Bugarin Grigor Dimitrov završio je takmičenje na Vimbldonu.

Izvor: Profimedia

Bugarski teniser Grigor Dimitrov završio je takmičenje na Vimbldonu poslije poraza od Artura Ferija. Trenutno 114. igrač svijeta slavio je posle skoro četiri sata igre, preciznije poslije tri sata i 55 minuta, rezultatom 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 i tako zakazao duel sa Flavijom Kobolijem u četvrtfinalu grend slema u Londonu.

Vidjeli smo napetost, borbenost i ono najzanimljivije - borbu mladosti i iskustva. Momak iz Velike Britanije ima svega 23 godine, dok iskusni Bugarin broji 35, pa smo ponovo mogli da uživamo u intenzitetu i nadmudrivanju. U prvom setu Britanac je slavio pošto je uspio da napravi brejk u samom finišu seta i povede 6:5, a potom na svom servisu potvrdi vođstvo u setovima.

Međutim, poslije naredna dva seta činilo se da je Dimitrov na korak od preokreta i plasmana u dalju fazu takmičenja. Bio je više nego siguran u drugom setu, a u trećem, iako se vodila velika borba u gotovo svakom gemu, uspio je da momentum prebaci na svoju stranu i slavi u ključnim trenucima.

A onda... uslijedio je spektakularan set, vredan svakog finala. Teniseri su gotovo neprestano razmjenjivali gemove, a mnogi od njih igrani su na razliku, što samo potvrđuje kakav smo spektakl gledali u Londonu. Na kraju je sreća bila na strani Ferija, pa je pobjednik odlučen tek u petom, odlučujućem setu. I tu je bilo veoma neizvjesno, pošto je Feri do pobjede stigao tek poslije taj-brejka, koji se, kao i veliki broj prethodnih gemova, igrao na razliku.

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