Spektakl i preokret na Vimbldonu: Dimitrov pao poslije skoro četiri sata borbe

Bugarin Grigor Dimitrov završio je takmičenje na Vimbldonu.
Bugarski teniser Grigor Dimitrov završio je takmičenje na Vimbldonu poslije poraza od Artura Ferija. Trenutno 114. igrač svijeta slavio je posle skoro četiri sata igre, preciznije poslije tri sata i 55 minuta, rezultatom 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 i tako zakazao duel sa Flavijom Kobolijem u četvrtfinalu grend slema u Londonu.
Vidjeli smo napetost, borbenost i ono najzanimljivije - borbu mladosti i iskustva. Momak iz Velike Britanije ima svega 23 godine, dok iskusni Bugarin broji 35, pa smo ponovo mogli da uživamo u intenzitetu i nadmudrivanju. U prvom setu Britanac je slavio pošto je uspio da napravi brejk u samom finišu seta i povede 6:5, a potom na svom servisu potvrdi vođstvo u setovima.
Međutim, poslije naredna dva seta činilo se da je Dimitrov na korak od preokreta i plasmana u dalju fazu takmičenja. Bio je više nego siguran u drugom setu, a u trećem, iako se vodila velika borba u gotovo svakom gemu, uspio je da momentum prebaci na svoju stranu i slavi u ključnim trenucima.
A onda... uslijedio je spektakularan set, vredan svakog finala. Teniseri su gotovo neprestano razmjenjivali gemove, a mnogi od njih igrani su na razliku, što samo potvrđuje kakav smo spektakl gledali u Londonu. Na kraju je sreća bila na strani Ferija, pa je pobjednik odlučen tek u petom, odlučujućem setu. I tu je bilo veoma neizvjesno, pošto je Feri do pobjede stigao tek poslije taj-brejka, koji se, kao i veliki broj prethodnih gemova, igrao na razliku.
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