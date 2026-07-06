Sukob Đokovićevih rivala na Vimbldonu: Pred cijelim stadionom se svađali

Kanadski teniser Feliks Ože Alijasim htio je da se tuče sa Alehandrom Davidovičem Fokinom pred meč sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Profimedia/ Marleen Fouchier / imago sportfotodienst

Naredni rival Novaka Đokovića na Vimbldonu je umalo napravio skandal prije meča. Bilo je blizu da dođe do fizičkog obračuna između Feliksa Ožea-Alijasima i Alehandra Davidoviča Fokine. Njih dvojica su imali neprijatan pozdrav i na mreži i po završetku meča, bilo je prepuno tenzije.

Zašto je do toga došlo? Kanađanin je vodio sa 2:1 u setovima i u četvrtom je pri rezultatu 5:4 servirao za meč. U gemu prije toga je propustio dvije meč lopte na servis rivala, pa je imao priliku sve da završi. Međutim, Fokina je napravio brejk i to na način koji nije baš fer i sportski.

Došao je Španac do dvije brejk lopte (15:40) i onda je legao na travu. Uhvatio se za zglob, bolne grimase na licu. Zahtjevao je da uđe fizioterapeut. To se i dogodilo, dobio je masažu, medicinski tajm-aut, sve što je bilo potrebno. Poslije pauze od nekoliko minuta je napravio brejk, izjednačio, pa je onda dobio taj-brejk i odveo meč u peti set.

Problem leži i u tome što je to dozvoljeno prema pravilniku, ali nije ni fer ni sportski da se traži ljekarska pomoć usred servis gema protivnika. Većina tenisera u takvim situacijama ili završi gem ili ga preda, pa onda traži pomoć. Pošto je predaja gema značila i poraz, Španac je uprkos svemu tome dobio ono što je želio. Razbjesnilo je to i Alijasima koji je peti set dobio sa 6:1, ukupno - 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1. Inače, sudija u stolici na tom meču bila je Srpkinja Marijana Veljović.

"Ovo pravilo je bruka i sramota"

Alijasim je poslije toga došao na konferenciju za medije i tamo je bio vidno bijesan zbog cijele situacije. I to dva dana pred meč sa Novakom Đokovićem.

"Šta se desilo na kraju? Neću da pričam o toj interakciji između nas dvojice. Ako hoće on da dođe ovdje i to da ispriča, neka kaže slobodno, ali zna moje mišljenje. Svi na turu znaju šta ja stvarno mislim. Pravila moraju da se promjene i to je činjenica. Dokle god su ovakva, igrači će to da koriste u svoju korist. Stvari su proste, ako vam nije dobro, povrijeđeni ste, gem je na servis protivnika, onda predaj svaki poen dok ne budeš u situaciji da pozoveš ljekara. Ako ti fizioterapeut pomogne, onda nastavi meč, ako ne pomogne, predaj meč", krenuo je Feliks u svoj monolog.

I nije se tu zaustavio...

"Da zaustaviš servis gem protivnika da bi mogao da zoveš fizioterapeuta? To je sramota od pravila. Ne vidim nijedan sport u kome je to dozvoljeno. To je bruka i sramota. Slobodno zapamtite moje riječi. Ne treba ni sa kim da pričam o tome. Prosto je, kada krene 2027. godina promijenite pravilo i tu je kraj svega. Nema rasprave", zaključio je Alijasim.