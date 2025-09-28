Sin legende "odjavio" Hrvatsku, igraće za drugu reprezentaciju: Veliki gubitak za tamošnji savez

Nasljednik Ivana Ljubičića neće igrati za Hrvatsku.

Leonardo Ljubičić, sin legendarnog hrvatskog tenisera Ivana Ljubičića ubuduće će nastupati za reprezentaciju Monaka.

Leonardo Ljubičić ima 16 godina i u Rijeci je osvojio juniorski ITF J30 turnir, ali kraj njegovog imena nije bila hrvatska zastava, koju je otac tokom velike karijere nosio širom svijeta.

"To je veliki gubitak za Hrvatski teniski savez, jer se radi o jednom od najperspektivnijih mladih tenisera Hrvatske", napisao je portal "Index.hr"

Porodica Ljubičić već godinama živi u Monte Karlu, a koliko su tamošnji teniski čelnici ozbiljni sa Leonardom govori i činjenica da je uvršten i razvojni tim Dejvis kup reprezentacije.

Ljubičić junior je ove godine prvi put zaigrao i u profesionalnoj konkurenciji, i to u Opatiji, gde ga je pobedio Jan Kupčić u martu.