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Juventus objavio velike planove za Ličinu: Ukrali ga Bajernu, sa 19 je ozbiljan senior

Juventus objavio velike planove za Ličinu: Ukrali ga Bajernu, sa 19 je ozbiljan senior

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Juventus je poslao Adina Ličinu na pozajmicu u Kremoneze, a već naredne sezone žele da ga vide u Seriji A.

uventus je poslao Adina Ličinu na pozajmicu u Kremoneze Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Juventus je odlučio da svoje mlade fudbalere sa Balkana kali na pozajmicama. Nakon što je Vasilije Adžić poslat u Sasuolo gdje igra sjajno Adin Ličina je otišao na pozajmicu u Kremoneze. I dok su u Torinu spremni da već naredne sezone vrate Adžića u prvi tim, za Ličinu je plan drugačiji. 

Krilni fudbaler poreklom iz Bijelog Polja, a rođen u Landshutu u Njemačkoj, nastaviće i naredne sezone da se razvija na pozajmici. On je do sada u Seriji B na prva tri meča dao jedan gol, a plan je da upravo on naredne sezone zamijeni Adžića u Sasuolu. 

Velika je tradicija saradnje između dva lkluba pa su na pozajmice u Sasuoloiiz Juventusa dolazili Reto Cigler, Pol Lirola i Rožerio kao i Simone Zaza i nekadašnji as Crvene zvezde Ričmond Boaći. Sada bi Ličina trebalo da ide tim utabanim putem. 

Ko je Adin Ličina? 

 Fudbaler rođen u Njemačkoj ima 19 godina, za sada je nastupao za sve omladinske selekcije države rođenja. Roditelji su mu iz Bijelog Polja iz Crne Gore, a on je ponikao u omladinskom timu Bajerna. Nakon što je otišao u Juventus kratko je bio u njihovoj akademiji, a sada je u Kremonezeu u prvom pravom seniorskom izazovu.

Posjeduje državljanstva Njemačke i Crne Gore, ali ima pravo nastupa i za Bosnu i Hercegovinu. Za sada je lider Njemačke gdje je odigrao 2 meča za U15 tim, pa 9 uz 2 gola za U16, zatim 9 uz 1 gol za U17 i sada ima 11 nastupa uz 1 gol za U19 ekipu. 

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