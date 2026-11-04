AEK nije izdržao: Real do pobjede u nadoknadi, šok za Liverpul u Istanbulu

Izabranici Marka Nikolića su parirali moćnom Realu, ali je Valverde riješio dramu u Atini.

Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Gledali smo dva izuzetno dramatična duela u prvom terminu četvrtog kola Lige šampiona, jedan favorit se propisno namučio, a drugi doživeo poraz! Srpski AEK je umalo odolio Real Madridu u Atini 2:3, dok je Liverpul poražen na gostovanju Fenerbahčeu u Istanbulu 3:2.

Izabranici Marka Nikolića možda nemaju najbolje rezultate na startu ove sezone, ali su ove večeri odigrali sjajnu partiju protiv silnog Reala. Dva puta su vodili, parirali znatno kvalitetnijem i skupljem rivalu, ali na kraju nisu uspjeli da izbore remi.

Prvi šok na stadionu dogodio se već u 12. minutu kada je Koita pogodio na asistenciju Jovića, a prethodno je i naš Mijat Gaćinović bio u izglednoj šansi u petom minutu. Očekivano, uslijedio je silovit odgovor španskog giganta, prvo je poništen gol Belingemu u 28. minutu, da bi Kukurelja donio izjednačenje u 32. minutu.

Krenuo je Real da dominira od starta drugog poluvremena, ali je AEK poslije sjajne akcije ponovo poveo. Koita je bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, proigrao je Piloa koji je pogodio za 2:1.

Odlika najboljih timova je da se ekspresno podignu poslije gola, što je Real i uradio poslije samo tri minuta. Bila je do školska akcija i lagana realizacija Kilijana Mbapea.

U nadoknadi je tim Žoze Murinja krenuo na sve ili ništa, da bi Valverde u 92. minutu rešio pitanje pobjednika efektnim udarcem sa velike udaljenosti. Real ostaje maksimalan u prva četiri kola, dok je AEK na skoru od tri poraza i jedne pobjede.

Fede Valverde what a bangerz !! AEK 2-3 Real Madrid https://t.co/wO9umpLjDw — Goals Xtra (@GoalsXtra)November 4, 2026

Pao Liverpul u Istanbulu

Fudbaleri Liverpula su poraženi od Fenerbahčea u Istanbulu sa 3:2 poslije preokreta domaćina. Trej Nioni je doveo "Redse" u vođstvo 25. minutu, da bi Fenerbahče izjednačio preko Mejsona Grinvuda.

Isak je ponovo donio Englezima prednost, da bi Braun donio izjednačenje. Vedat Murići je postigao pobjednički pogodak za veliko slavlje u Istanbulu.

Liverpulu je ovo prvi poraz posle odigrana četiri kola i trenutno je peti na tabeli, dok je Fenerbahčeu ovo prva pobeda, uz dva remija i poraz, što je trenutno dovoljno za 19. poziciju na tabeli.