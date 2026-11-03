"Ne prođe dan, a da te neko ne spomene!" FK Borac se oglasio na godišnjicu smrti Mladena Žižovića

FK Borac je objavio emotivnu poruku na društvenim mrežama.

Izvor: Youtube/printscreen/MYTV Kanal

Ovog utorka navršava se godinu dana od smrti Mladena Žižovića.

Preminuo je u 45. godini, od posljedica srčanog udara na utakmici u Lučanima između domaće Mladosti i njegovog Radničkog 1923 iz Kragujevca. Hitna pomoć je ekspresno reagovala, rođeni Rogatičanin je prevezen u bolnicu, ali njegovo srce, nažalost, nije izdržalo...

Na kragujevački stadion "Čika Dača" stigao je otišavši iz Borca, sa kojim je u sezoni 2024/2025. ostvario istorijski evropski uspjeh. Pod njegovim vođstvom crveno-plavi su krenuli od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona a na kraju zastali na korak od plasmana u četvrtfinale Konferencijske lige.

Povodom godišnjice smrti Mladena Žižovića klub se oglasio emotivnom objavom koju prenosimo.

"Godina je proletjela, a i dalje odbijamo da priznamo da više nisi sa nama.

Nikada se nećemo pomiriti sa tim da ti nećemo čuti glas, da nas nećeš dočekati u svojoj kancelariji sa osmijehom na licu, da nećeš ispaliti neku svoju zajebanciju smišljenu u trenu.

Ne prođe dan, a da te neko ne spomene, a kako dani odmiču - sve više nam nedostaješ.

Praštaj nam.

Znamo da nisi volio patetiku, ali ovo ti ne pišemo tim tonom. Pišemo ti da iznova čuješ koliko te čuvamo u našim srcima.

Tužan nam je ovaj 3. novembar. Tužan će da nam bude i svaki naredni. Danas bi vjerovatno nazvao nekog od nas da se raspitaš kakvi smo za Mjelbi.

'Dobićemo mi to', dobacio bi onako samouvjereno kakav si uvijek bio.

Fališ nam.

Svima nama koji smo te poznavali, svima koji su te bar jednom načas upoznali.

Znamo da nas gledaš sa te svoje nebeske tribine, a znaj i ti da te tvoj Borac nikada, ali baš nikada, neće zaboraviti.

ŽIŽA, ŽIVIŠ!"

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!