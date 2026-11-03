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Tužna godina: Na današnji dan napustio nas je Mladen Žižović

Tužna godina: Na današnji dan napustio nas je Mladen Žižović

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Danas se navršava godinu dana od smrti bivšeg fudbalera i trenera Mladena Žižovića.

Na današnji dan 2025. godine preminuo Mladen Žižović Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Na današnji dan 2025. godine napustio nas je Mladen Žižović, istaknuti fudbaler i cijenjeni fudbalski trener, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag na sportskim terenima širom Bosne i Hercegovine i regiona.

Rođen u Rogatici, Žižović je gradio igračku karijeru prepoznatljivu po borbenosti, inteligenciji na terenu i liderskim osobinama. Dubok pečat ostavio je nastupajući za klubove poput Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog iz Mostara, banjalučkog Borca i Tirane, dok je bio i reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Nakon završetka igračke karijere, podjednako posvećeno i autoritativno vodio je timove pored aut-linije. Kao strateg predvodio je Radnik, Zrinjski, Slobodu iz Tuzle, Al-Kholod u Saudijskoj Arabiji, makedonski Škupi, kao i Borac iz Banjaluke, sa kojim je bilježio zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Njegov rad krasili su disciplina, energija i izuzetno razumijevanje fudbalske igre.

Njegovim odlaskom fudbalska zajednica izgubila je ne samo velikog profesionalca, već i čovjeka koga su poštovali saigrači, rivali, saradnici i navijači. Uspomena na njegov sportski put i doprinos fudbalu ostaje trajno sačuvana.

Žižović je preminuo 3. novembra 2025. godine, nakon što mu je pozlilo u Lučanima na meču domaće Mladosti i Radničkog 1923 iz Kragujevca, na čijoj klupi je sjedio. On se srušio pored terena, Hitna pomoć je ekspresno reagovala, ukazala mu pomoć i odvezla ga u bolnicu. Nažalost, Žižović je uprkos svemu preminuo.

U njegovu čast ove godine odigran je prvi Memorijal "Mladen Žižović", koji bi trebalo da preraste u tradiciju. Do trofeja su stigli fudbaleri Borca, koji su u finalu na penale savladali novosadsku Vojvodinu.

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Mladen Žižović in memoriam

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