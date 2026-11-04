Luka Jović asistent: Pogledajte kako je AEK poveo protiv Real Madrida u Ligi šampiona

Luka Jović našao se u ulozi asistenta za gol kojim je AEK poveo protiv Real Madrida u Ligi šampiona

Izvor: Printscreen/YouTube/Arena Sport

AEK u Atini dočekuje Real Madrid u Ligi šampiona i to je jedan od najvećih praznika fudbala za navijače domaćeg tima. Počelo je savršeno, onako kako su vjerovatno maštali - poveli su u 12. minutu utakmice.

Veoma lijepa akcija grčkog tima, Luka Jović je bio asistent, a Abubakari Koita je postigao prelijep pogodak. Napadač iz Mauritanije je fintom izbacio Marka Kukurelju, pa je snažnim i preciznim udarcem matirao Tiba Kurtou.

AEK poveo protiv Reala Luka Jović asistent Izvor: YouTube/Arena sport

Kako god da se utakmica završi, Marko Nikolić i njegovi izabranici su znali da proslave pogodak u Atini.