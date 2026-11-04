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Kraj Đokovićeve dominacije: Ne ide na Završni turnir prvi put od 2017, a njegovi rekordi stoje

Kraj Đokovićeve dominacije: Ne ide na Završni turnir prvi put od 2017, a njegovi rekordi stoje

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković ne ide u Torino, a na Završnom turniru je sve u njegovom znaku.

Đoković ide na Završni turnir prvi put od 2017 Izvor: Firas Abdullah/EPA

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ostao je bez šanse za plasman na Završni turnir u Torinu, pošto je poražen u drugom kolu Mastersa u Parizu od Rinkija Hidžikate sa 2:6, 6:3, 6:3. Nevjerovatan je podatak da se srpski as nije plasirao među osmoricu najboljih u sezoni prvi put od 2017. godine.

Prethodne dvije sezone je obezbijedio plasman, ali nije igrao zbog problema sa povredama, dok ovog puta tri zapažena rezultata na ATP turu nisu bila dovoljna. Osvojio je titulu u Pekingu, bio finalista Australijan Opena i polufinalista Vimbldona, ali je na ostalim turnirima ispadao u ranim fazama takmičenja.

Đokovićev učinak na Završnom turniru

Novak Đoković drži rekord na Završnom turniru u sezoni sa sedam titula, a prvi sljedeći iza njega je Rodžer Federer sa šest pehara. Igrao je ukupno devet finala, a poraze su mu nanijeli Endi Marej i Aleksandar Zverev, titule je osvajao - 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 i 2023. godine.

Jedini je igrač u istoriji koji je osvojio četiri uzastopne titule na Završnom turniru, što je uspeo u periodu od 2012. do 2015. godine. Velika šteta što srpski as nije uspeo da ostvari jedan od velikih ciljeva u sezoni, a pretpostavlja se da će sve snage uložiti za osvajanje Australijan Opena u januaru 2027.

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Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji
Izvor: YouTube/The Tennis Pass
Izvor: YouTube/The Tennis Pass

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Novak Đoković Tenis

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