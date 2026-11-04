Stanišić podnio ostavku na sve funkcije u klubu, Zvijezda 09 mora da traži novu upravu!

Nekadašnji premijerligaš BIH ostao bez svog osnivača i dugogodišnjeg finansijera kluba.

Izvor: Promo/FK Zvijezda 09

Prvoligaš iz Etno sela Stanišić, FK Zvijezda 09 ostala je bez predsjednika kluba i biraće novu upravu.

Borisav Stanišić, predsjednik i dugogodišnji finansijer kluba saopštio je da napušta Zvijezdu 09, klub koji je osnovao 2009. godine.

Pod njegovim vođstvom Zvijezda je stekla i premijerligaški status i u tri navrata igrala najviši rang bh fudbala – u sezonama 2018/19, 2018/20 i potom u povratničkoj sezoni 2023/24 kada je ušla u Premijer ligu BIH nakon što licencu nije dobila Krupa.

Stanišić je u oropštajnoj rekao da je osnivanje i razvoj FK Zvijezda 09 bio njegov „lični uspon na Mont Everest put ispunjen izazovima, odricanjima, ali i velikim zadovoljstvom“.

"Ipak, godine rada i odgovornosti ostavile su trag. Nakon dugog i pažljivog razmišljanja, priznao sam sebi da sam se umorio i da više ne mogu da se posvetim fudbalu i Zvijezdi 09 onako kako sam to činio svih prethodnih godina. Smatram da je pošteno prema klubu, svim ljudima koji su uz njega i prema sebi da se povučem i prostor prepustim novoj energiji, idejama i ljudima. U narednom periodu želim da se više posvetim porodici, vlastitom biznisu i daljem razvoju Etno Sela Stanišići.

Moja želja je da klub dobije potpuno novi Upravni odbor, sastavljen od ljudi koji do sada nisu bili dio klupskog rukovodstva i koji će donijeti nove ideje, snagu i posvećenost njegovom daljem razvoju.

O daljim koracima, budućem rukovođenju klubom i imenovanju novog Upravnog odbora odlučivaće se na vanrednoj sjednici Skupštine kluba, koja će biti sazvana u narednom periodu.

Zahvaljujem svim igračima, trenerima, zaposlenima, saradnicima, sponzorima, medijima i navijačima koji su tokom svih ovih godina bili dio naše priče. Svako od njih ugradio je dio sebe u razvoj Zvijezde 09 i na tome sam im iskreno zahvalan", poručio je Borisav Stanišić.