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"Ukrao" mjesto Alajbegoviću, pa upisao prvenac u Seriji A: Juventusu bod u Firenci

"Ukrao" mjesto Alajbegoviću, pa upisao prvenac u Seriji A: Juventusu bod u Firenci

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Njemački gorostas stigao do prvog gola u italijanskog prvenstva, ali Juventus na gostovanju Fiorentini nije mogao do pobjede.

Nik Voltemade Izvor: Massimo Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fiorentina i Juventus podijelili su bodove na stadionu "Artemio Franki" odigravši neriješeno 2:2 (1:1) u 11. kolu Serije A, a jedna od centralnih figura večeri bio je gorostasni napadač "stare dame" Nik Voltemade.

Domaćin je do prednosti stigao već u 4. minutu susreta. Mateo Pelegrino je iskoristio smušenost u odbrani gostiju i preciznim udarcem matirao golmana Juventusa za erupciju oduševljenja na tribinama u Firenci.

Rano primljeni gol natjerao je Juventus na ofanzivu, a ključni čovjek bio je upravo njemački "div", visok impresivnih 198 centimetara. Voltemade je svojom dominantnom fizikom i visinom zadavao ogromne probleme štoperima Fiorentine, koji nisu mogli da ga zadrže u nastojanju da se prvi put raduje u italijanskom prvenstvu.

Nagrada za takvu igru stigla je u 32. minutu. Lućano Spaleti je za ovaj meč taktički promiješao karte i odlučio se za formaciju sa dva klasična napadača – zbog čega je na klupi ostao talentovani Kerim Alajbegović. Ta odluka mu se isplatila: Randal Kolo Muani je probio po boku i poslao oštru loptu u šesnaesterac, gdje je napadač iz Njemačke pravovremeno reagovao i lijepo pogodio za 1:1.

Za visokog Voltemadea bio je ovo prvenac u Seriji A, nakon što je golgetersku formu već najavio u Ligi Evrope, gdje je postigao tri pogotka.

I start drugog poluvremena pripao je domaćinu, pa je Guljelmo Vikario ponovo morao da vadi loptu iz svoje mreže. Aliju Enđije iskoristio je smušenost gostujuće odbrane u 53. minutu i pogodio za novo vođstvo "viole".

Morao je Spaleti da reaguje i trostrukom izmjenom pokuša da stigne minus, a svoju šansu dobio je i Alajbegović.

Već u 67. minutu - novo izjednačenje. David de Hea je "zaplivao" nakon kornera Juventusa, što je iskoristio kapiten "bjankonera" Bremer i izjednačio na 2:2.

Do kraja je viđena otvorena igra sa obje strane, ali ne promjena rezultata, iako su domaći imali dvije veoma odbre prilike u finišu, ali je Vikario odbranio. Ostalo je 2:2.


Standings provided by Sofascore

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Tagovi

Serija A Fiorentina Juventus Nik Voltemade

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