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"Marasi" punu deceniju nije slavio protiv Milana, a na "San Siru" od pandemije korone!

"Marasi" punu deceniju nije slavio protiv Milana, a na "San Siru" od pandemije korone!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Đenovi nikako ne ide u međusobnim duelima protiv Milana, a tako je bilo i u nedjeljnom susretu 11. kola italijanske Serije A.

Milan pobijedio u Đenovi Serija A Izvor: Tano Pecoraro/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako su Đenovljani u odličnoj formi i imaju tri vezana trijumfa u prvenstvu Italije protiv Venecije, Juventusa i Lećea, u duelima sa "rosonerima" tradicionalno ne mogu da stignu pobjede.

ĐENOVA - MILAN 1:2 (0:2)

Izabranici Danijelea De Rosija su u nedjelju ponovo izgubili na "Marasiju" od gostiju sa "San Sira", a sav posao je Milan završio u prvih 20 minuta.

Najprije je u 13. minutu Sise pogodio mrežu na asistenciju Adrijena Rabioa, da bi šest minuta kasnije, prednost udvostručio Kristijan Pulišić nakon dobre akcije Gonkala Ramoša.

Tim Rubena Amorima potom je do kraja bez problema sačuvao prednost i stigao do sedme pobjede i četvrtog mjesta na tabeli.

Doduše, u samom finišu, domaći su smanjili golom Islanđanina Mikaela Egila Elertsona, ali nisu uspjeli da u sudijskoj nadoknadi izbjegnu novi poraz, šesti u sezoni.

Podsjetimo, u novijoj istoriji dva kluba, Đenova je posljednji put slavila protiv Milana na svom terenu prije tačno 10 godina - tada su golove postigli Nikola "Džigi" Ninković, nekadašnjji igrač Borca iz Banjaluke, Juraj Kucka i Leonardo Pavoleti.

Posljednji trijumf na "San Siru" Đenovljani su ostvarili prije 6.5 godina zahvaljujući pogocima Gorana Pandeva i Frančeska Kasata, dok je gol za Milan postigao Zlatan Ibrahimović, aktuelni funkcioner milanskog kluba. Taj meč odigran je bez publike zbog pandemije virusa korona, kojeg su praktično svi već zaboravili.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Milan Serija A Đenova

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