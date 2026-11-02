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Udineze ekspresno našao zamjenu za Srbina: Zaneti umjesto Runjaića na klupi "zebreta"

Udineze ekspresno našao zamjenu za Srbina: Zaneti umjesto Runjaića na klupi "zebreta"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Tim iz Udina "pohvalio" se novim trenerom.

Paolo Zaneti novi trener Udinezea Izvor: Profimedia

Udineze u nastavak sezone ulazi s novim trenerom na klupi. Nakon što je raskinuta saradnja sa Kostom Runjaićem, u klub iz Udina stigao je Paolo Zaneti, koji je potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine.

Zaneti iza sebe ima igračku karijeru tokom koje je, između ostalih, nosio dresove Torina i Atalante, zabilježivši i pet nastupa za mladu reprezentaciju Italije (do 21 godine). Po završetku igračke karijere, odmah se posvetio trenerskom poslu, preuzevši omladinski tim Ređane sa samo 33 godine.

Njegov put u profesionalnom fudbalu počinje u sezoni 2017/2018. na klupi Sud Tirola, sa kojim bilježi zapažene rezultate koji su mu, nakon dvije sezone u Bolcanu, donijeli poziv Askolija u Seriji B.

Sezona pune afirmacije bila je 2020/21, kada uvodi Veneciju u Seriju A, vrativši klub u elitni rang poslije 19 godina odsustva. Zaneti ostaje na klupi Venecije i naredne sezone, prije nego što je prešao u Empoli, sa kojim obezbjeđuje miran opstanak u sezoni 2022/23.

Njegovo posljednje iskustvo u Seriji A bilo je na klupi Verone, ekipe koju je doveo do četrnaestog mjesta u sezoni 2024/25. i gdje je ostao do februara 2026. godine.

Sada je pred Paolom Zanetijem novi izazov - vođenje Udinezea i otvaranje novog poglavlja u karijeri u crno-bijelom.

"Novi trener će sutra po podne voditi prvi trening. Konferencija za medije povodom predstavljanja biće održana u srijedu. Treneru Zanetiju i cijelom njegovom stručnom štabu klub upućuje toplu dobrodošlicu", navodi se u saopštenju Udinezea.

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Tagovi

Udineze Kosta Runjaić Serija A Paolo Zaneti

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