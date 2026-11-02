Udineze zvanično smijenio Kostu Runjaića

Poslije dvije i po godine saradnje sa Runjaićem, klub iz Udina će u potragu za novim trenerom.

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Ono što se najavljivalo i predviđalo, danas je dobilo zvaničnu potvrdu - Kosta Runjaić nije više trener Udinezea.

Nakon dvije i po godine poprilično uspješne saradnje, dvije strane se razilaze. Klub iz Udina potvrdio je da je austrijsko-njemački stručnjak srpskog porijekla otpušten.

"Udineze saopštava da je Kosta Runjaić razriješen dužnosti glavnog trenera prvog tima. Klub i trener se razilaze nakon više od dvije godine zajedničkog rada i ostvarenih važnih ciljeva. Udineze želi da uputi iskrenu zahvalnost Kosti i članovima njegovog stručnog štaba, Pšemislavu Maleckom i Aleksanderu Trukanu, te im želi sve najbolje u budućim profesionalnim poduhvatima", saopšteno je iz italijanskog kluba.

Runjaiću su presudili izuzetno loši rezultati u tekućoj sezoni, s obzirom na to da su "zebrete" nakon deset odigranih kola u Seriji A u zoni ispadanja.

Samo jedan bod osvojen je u posljednja dva mjeseca, a ukupno pet na deset utakmica. Upisana je tek jedna pobjeda, dva remija i čak sedam poraza.

Paolo Zaneti najbliži je klupi Udinezea.