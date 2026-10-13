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Mali Lane zaigrao u Seriji A: Lazar Jovanović debitovao za Udineze

Mali Lane zaigrao u Seriji A: Lazar Jovanović debitovao za Udineze

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mladi srpski napadač Lazar Jovanović igrao je za Udineze u Seriji A. Pročitajte kako je njegov prvi meč obilježio katastrofalan kiks golmana.

mali lane lazar jovanovic debitovao u seriji a za udineze Izvor: Tano Pecoraro / LaPresse / Profimedia

Mladi srpski napadač Lazar Jovanović (19) debitovao je za Udineze u Seriji A, u porazu od Torina u gostima (1:2). Njemački trener srpskog porijekla Kosta Runjajić (55) uveo je "Malog Laneta" u 67. minutu, poslije gola hrvatskog napadača Sandra Kulenovića (26) za konačnih 2:1 za "bikove".

Doskorašnji napadač Dinamo Zagreba iskoristio je ogroman kiks golmana Udinezea, Nigerijca Maduke Okojea, koji je istrčao van kaznenog prostora i glavom doslovno dodao loptu pravo u noge Kulenoviću. Bilo mu je poslije toga prelako da odluči meč na Olimpijskom stadionu Grande Torino.

Jovanović će bez obzira na epilog pamtiti ovaj meč, iako nije sa saigračima uspio da napravi promjenu na semaforu. Njegov tim je napadao, ali nije bilo konkretnih prilika, a Lazar je čekao svoju šansu na vrhu šesnaesterca, sa brojem "91" na leđima.

Stigao u Italiju za 6,5 miliona evra

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Uoči takmičarskog debija za Udineze, "Mali Lane" je odstranjen iz U-21 reprezentacije Srbije odlukom selektora Zorana Bate Mirkovića, a sve zbog nediscipline. Bez dileme talentovani sin Milana Laneta Jovanovića i prethodnih godina je imao problem sa disciplinom i u reprezentaciji i u Crvenoj zvezdi, a sad pred sobom ima ogromnu priliku da u Italiji uči i da se dokaže.

Udineze je kupilo Lazara Jovanovića prije mjesec i po od Štutgarta za 6,5 miliona evra, što govori o ozbiljnim planovima Italijana za rođenog Novosađanina. To je dokazano i njegovim debijem i prvom takmičarskom utakmicom koju je odigrao još od decembra prošle godine, kada je nastupio za Štutgart u Ligi Evrope protiv Makabija.

U Italiju se "Mali Lane" preselio ovog ljeta po priliku da igra više i očigledno je da je Runjajić spreman da mu je pruži.



Standings provided by Sofascore

Bonus video: Torino - Udineze 2:1

Torino Udineze
Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)

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Lazar Jovanović Udineze Serija A

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