Roma uručuje otkaz Srbinu? Nakon užasnih 45 minuta Udinezea, Kosta Runjaić može da pakuje kofere

"Vučica" već u prvom poluvremenu razmontirala Udineze, koji će vrlo vjerovatno, u potragu za novim trenerom.

Izvor: Lorenzo Cattani/IPA Sport / ipa- / imago sportfotodienst / Profimedia

Vrlo izvjesno, Udineze će uskoro u potragu za novim trenerom.

Kosta Runjaić već više od dvije godine uspješno vodi tim iz Udina, ali tekuća sezona nije ni izbliza uspješna kao prethodne dvije, pa bi austrijski stručnjak srpskog porijekla vjerovatno nakon večerašnjeg susreta sa Romom mogao da bude "bivši".

U prvih 37 minuta Roma je na nekadašnjem "Friuliju" postigla četiri pogotka, dva puta pogađala prečku, tako da na pauzu otišla sa velikih 4:0, a na kraju je trijumfovala 5:2.

U desetom minutu krenula je serija gostiju, kada je Brajan Kristante glavom zatresao mrežu Maduke Okojea. Nije tu "vučica" stala, nastavili su Rimljani sa napadima, pa su prvo Matijas Sule, a onda i Donjel Malen tresli stativu, odnosno prečku.

Nije ovo otrijeznilo "zebrete", a nedugo zatim Rodrigo Mora povisio na 2:0 u 21. minutu. U narednih šest minuta - još dva puta je matiran Okoje. Prvo je pogodio Malen, a zatim i Evan Ndika, za velikih 0:4 nakon prvih 45 minuta.

Nikolo Zaniolo početkom nastavka pogodio je mrežu svog nekadašnjeg kluba za 1:4.

Očekivano, Roma je usporila u nastavku, prije svega iz želje da sačuva snagu za ono što je čeka već u utorak - u Ligi šampiona odmjeriće snage s Mančester junajtedom na "Old Trafordu".

Ipak, previše nonšalantno odigrali su gosti u nastavku, pa se u strijelce upisao i Mateo Palma i koliko-toliko ublažio poraz. Tim Đan Pjera Gasperinija uozbiljio se nakon dva primljena gola, nakon čega je Danijele Gilardi u drugom minutu nadoknade sjajnim golom postavio konačnih 2:5.

Roma je upisala sedmi trijumf na deset mečeva, pa je i dalje uz Inter i Lacio neporažena u Seriji A. Udineze ostaje na skromnom učinku od pet bodova (samo jedna pobjeda) u prvih deset susreta, a u posljednjih osam utakmica upisao je samo bod - u prošlom kolu protiv Parme. Prije toga imao je šest prvenstvenih poraza u nizu, pa je trenutno u zoni ispadanja.