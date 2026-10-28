Dijete Juventusa uništilo Milan, Bolonja poslije 10 godina slavila na San Siru!

Prošli put Belgijanac Samuel Mbangula postigao je jedan, a sada čak tri gola protiv "rosonera".

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Ekipa Milana doživjela je prvi prvenstveni poraz u sezoni. Bodove sa San Sira u srijedu uveče odnijela je Bolonja trijumfom 4:2.

Koban po "rosonere" bio je Samuel Mbangula, belgijski fudbaler koji je prošle godine već zabijao protiv Milana, ali u dresu Juventusa, u kojem je ponikao.

Dvedesetrogodišnji napadač tada je postigao jedan gol za pobjedu 2:0, a sada je upisao het-trik i pokazao da bi "Stara dama", koja ga je poslala u Bolonju na pozajmicu, u budućnosti mogla na njega ozbiljno da računa.

Samo Batistuta prije njega Mbangula je tek drugi igrač koji je na San Siru postigao het-trik protiv Milana u Seriji A. Prije njega uradio je to samo Gabrijele Batistuta u septembru 1998. godine za Fiorentinu.

Prvi gol dao je u osmom minutu, ali je Milan uspio ne samo da anulira tu prednost gostiju već da golovima Alfađa Sisea stigne do preokreta – 2:1.

Duel na San Siru prelomljen je nakon sat vremena igre, nakon što su oba trenera izvršili po tri izmjene, a na terenu su se izgleda bolje uklopili gosti i od 60. do 62. minuta postigli dva gola za novi preokret na ovom meču.

Taj prvi gol ipak je postigao fudbaler Milana Davide Bertezagi koji je pogodio svoju mrežu, a potom je Mbangula zatresao mrežu za 3:2.

Nije se tu zaustavio Belgijanac, četiri minute prije kraja krunisao je sjajnu partiju het-trikom za trijumf crveno-plavih 4:2.

Samuel Mbangula Shines in Bologna's 4-2 win over Ac Milan 45 Touches4 shots3 Goals23/25 Passes 95% Accuracy 7 Ground duels won4 Passes into Final third1 Chance CreatedUnreal Performance https://t.co/MdPEGl6JZW — Rumit.One (@RumitOne_777)October 28, 2026



