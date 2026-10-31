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Pulišić vjeran Milanu: Amerikanac među rosonerima do ljeta 2031. godine!

Pulišić vjeran Milanu: Amerikanac među rosonerima do ljeta 2031. godine!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kristijan Pulišić je produžio ugovor sa klubom.

kristijan pulišić Izvor: Shutterstock

Kristijan Pulišić ostaće u Milanu sve do ljeta 2031. godine!

Prethodni ugovor ovog Amerikanca isticao je na kraju sezone 2026/27, uz opciju produženja na dodatnih 12 meseci, odnosno do ljeta 2028. godine. Prema novom ugovoru ostaće u klubu do kraja sezone 2030/31, kada će Pulišić imati 32 godine.

Pulišić će zarađivati garantovanu osnovnu platu od 6,5 miliona evra po sezoni, koja bi uz bonuse mogla da dostigne i 10 miliona evra, prema izvještajima portala The Athletic, koji se poziva na izvore bliske pregovorima i upoznate sa detaljima ugovora.

Milan je potvrdu vijesti objavio u saopštenju na klupskom sajtu: "Milan sa zadovoljstvom objavljuje da je Kristijan Pulišić produžio ugovor sa klubom do 30. juna 2031. godine.

Otkako se pridružio rosonerima u julu 2023. godine, Kristijan se etablirao kao ključni član tima, ističući se svojom tehničkom osposobljenošću, karakterom, konstantnošću i nepokolebljivom radnom etikom. Njegova 44 gola na 141 nastupu za rosonere naglašavaju i njegovu važnost za tim i njegovu ulogu u budućim planovima kluba.

Produženje Pulišićevog ugovora odraz je zajedničke posvećenosti da se nastavi sa napretkom postignutim posljednjih godina, uz ambiciju da nastavimo da se usavršavamo, ostvarujemo nove uspjehe i ispisujemo nova nezaboravna poglavlja u istoriji kluba."

Pulišiću je ovo četvrta sezona u Milanu, nakon što je u ljeto 2023. stigao iz Čelsija u transferu vrijednom 22 miliona evra.

Ove sezone je zabilježio osam nastupa u svim takmičenjima, uz dva gola i jednu asistenciju na prvih šest mečeva u Seriji A. Milan se nalazi na petom mjestu poslije devet odigranih kola, nakon prvog poraza u ligi ove sezone protiv Bolonje ranije ove nedjelje.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Kristijan Pulišić Milan fudbal Serija A

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