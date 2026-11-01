Kosta Runjaić definitivno napušta Udineze, već je poznato ko će ga naslijediti

Iskusni stručnjak srpskih korijena uskoro će biti smijenjen, tvrde italijanski mediji.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kosta Runjaić definitivno je blizu otkaza u Udinezeu, piše "Gazeta delo Sport".

Presudio je domaći od Rome (2:5). Gledano šire, trener srpskih korijena plaća ceh katastrofalnog otvaranja prvenstva, sa svega jednim osvojenim bodom u posljednja dva mjeseca.

Runjaićeva epizoda na klupi Udinezea tako dolazi do samog kraja i klub bi uskoro trebalo da ga obavijesti o otkazu. Jučerašnji poraz od Rome, sa pet primljenih golova na domaćem terenu, zadao je završni udarac.

Glavni favorit da ga naslijedi navodno je Paolo Zaneti, koji je u dosadašnjoj karijeri u Seriji A već vodio Veronu, Empoli i Veneciju. Očekuje se da novi trener debituje već na narednoj utakmici, u derbiju za opstanak, i to upravo na gostovanju Veneciji. U drugom planu ostaje Roberto D'Aversa, sa kojim je uprava kluba iz Furlanije takođe obavila inicijalne razgovore.

Tim sa "Friulija" je u velikim problemima ove sezone. Evidentno je da "škripi" u odbrani, vezni red ne pravi nikakav blok, a u napadu se postiže premalo golova. Juče je upisan peti uzastopni poraz kod kuće, uz trinaest primljenih i tek tri postignuta gola. Upravo na tome moraće da radi novi trener.

Uz sve to, biće neophodan i radikalan zaokret u stavu i pristupu. Ekipa iz Udina kao da potpuno klone duhom na prvu prepreku, što se jasno vidjelo i protiv Rome - nedostaje mu borbenost i nema pravog lidera na terenu.

Udineze je trenutno pretposljednji sa svega pet bodova, koliko imaju još Parma i Fiorentina. Jedini lošiji tim je Venecija, sa tri boda.