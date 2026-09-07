Gatuzo pokvario Runjaićev jubilej: Lacio tri od tri, u stopu prati Romu i Inter

Rimski klubovi ostvarili su svih devet pobjeda od početka sezone u Seriji A.

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Lacio je u okviru 3. kola Serije A napravio preokret na stadionu u Udinama i savladao domaći Udineze, nanijevši prvi poraz izabranicima Koste Runjaića u novoj sezoni. Utakmica je ujedno pokvarila i jubilej austrijskom stručnjaku srpskog porijekla, koji je na ovom meču obilježio 800. dan na klupi "zebreta".

Iako je Udineze ušao u duel sa ambicijom da nastavi seriju dobrih rezultata i čvrstom igrom držao prednost (gol za vođstvo postigao Jesper Kalstrem početkom drugog poluvremena), gosti iz Rima su u nastavku zaigrali znatno agilnije. "Nebeskoplavi" su uspjeli da pronađu pukotine u odbrani domaćina i u potpunosti preokrenu tok susreta, čime su upisali i treću uzastopnu pobjedu na startu prvenstva.

Glavnu ulogu u preokretu odigrale su nove i stare snage rimskog tima. Davide Fratezi je nastavio nestvarnu seriju na startu sezone, postigavši treći pogodak na isto toliko odigranih utakmica. Osim njega, poseban pečat meču dao je i Albert Gudmundson. Iskusni ofanzivac, koji je nedavno pojačao Lacio dolaskom iz Fiorentine, debitovao je na najbolji mogući način - pogotkom koji je krunisao sjajnu timsku predstavu i potvrdio visoke ambicije kluba u novom šampionatu.

Lacio se tako na vrhu pridružio Romi i Interu, koji takođe imaju maksimalnih devet bodova iz prva tri kola.



