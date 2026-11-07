Roma preskočila Inter i nastavila potjeru za gradskim rivalom (VIDEO)

Rimska "vučica" zabilježila je u subotu uveče osmu pobjedu u Seriji A i ponovo stigla do drugog mjesta na tabeli iza gradskog rivala Lacija.

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Izabranici Đam Pjera Gasperinija u subotnjem meču 11. kola upisali siguran trijumf i na drugoj poziciji preskočili Inter, koji u nedjelju dočekuje neugodni Komo.

ROMA - SASUOLO 3:0 (2:0)

Rimljani su u prvih pola sata stekli dva pogotka prednosti zahvaljujući "bombi" Marija Ermosa i igraču Sasuola Sebastijanu Valukievicu, koji je poslije udarca Donija Malena, nespretno pogodio vlastitu mrežu.

CAÑONAZO DE MARIO HERMOSOBuena temporada del defensor español que pone en ventaja a la Loba Roma 1-0 Sassuolo | Serie A https://t.co/YZYaM6rwxV — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)November 7, 2026

| OWN GOAL BY SEBASTIAN WALUKIEWICZ!Roma 2-0 Sassuolo. https://t.co/Ngp7TZrfAa — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)November 7, 2026

Domaći fudbaleri su u drugom poluvremenu stavili tačku na osvajanje nova tri boda. Strijelac je u 58. minutu bio Portugalac Rodrigo Mora, koji je "ovjerio" trijumf protiv večeras potpuno odsutne ekipe iz Emilije Romanje.

| GOAL: RODRIGO MORA MAKES IT THREE FOR ROMA! WHAT A SENSATIONAL FINISH!Roma 3-0 Sassuolo. https://t.co/19wM8gO1xD — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)November 7, 2026

Srpski internacionalac Nemanja Matić zamijenjen je u timu Sasuola početkom drugog poluvremena, ali ništa nije polazilo za nogom učenicima Alberta Akvilanija na "Olimpiku".

Gosti su na cijelom meču uputili samo jedan udarac u okvir gola Rome i nije bilo ni teoretske šanse da izbjegnu poraz u Rimu, četvrti uzastopni, a ukupno sedmi u sezoni.

S druge strane, Roma je opet počela da duva za vratom Laciju, koji ima bod više, ali u nedjelju ide na teško gostovanje Napoliju na stadion "Dijego Maradona".







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(MONDO)