Šampionu se ne prijeti: Komo odigrao ispod svih očekivanja, "ostao bez municije" nakon devet golova u Ligi šampiona

U derbiju 11. kola Serije A Inter pred domaćom publikom nadigrao Komo.

Izvor: Tiziano Ballabio/IPA Sport / IPA / Profimedia

Komo se "ispucao" u Francuskoj, gdje je u okviru Lige šampiona deklasirao Lans 9:1 i tako ispisao istoriju najjačeg evropskog klupskog takmičenja, ali je tim Seska Fabregasa nakon tog meča očigledno ostao "bez municije", pa je u derbiju 11. kola Serije A protiv Intera odigrao ispod svih očekivanja.

Aktuelni šampion slavio je 2:0 (2:0) na stadionu "Đuzepe Meaca", odigravši dominantno tokom skoro svih 90 minuta, pa je potpuno zasluženo slavio u najzanimljivijem meču ovog vikenda.

"Nerazuri" su do kapitalne prednosti stigli već u uvodnih 20 minuta susreta. Frančesko Pio Espozito zatresao je mrežu gostiju u 12. minutu, a sedam minuta kasnije precizan je bio i Markus Tiram.

Ipak, malo ko je mogao očekivati da se nakon furioznih 19 minuta rezultat neće mijenjati do kraja. Imao je Inter više od igre i u nastavku, za nijansu bolje Komo je odigrao u nastavku meča, ali nedovoljno bar za počasni pogodak. Ostalo je 2:0.

Komo je bio u seriji od šest pobjeda, računajući sva takmičenja, a jedini poraz do sada u prvenstvu imali su od Frozinonea.



