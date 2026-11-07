Luka Modrić ne razmišlja o kraju karijere i planira da igra dok osjeća strast prema fudbalu. Njegova ljubav prema igri i timu iz Milana ostaje snažna.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Modrić još ne razmišlja o završetku fudbalske karijere. Iako je ušao u poznije igračke godine, hrvatski vezista ne gubi motivaciju, a poručuje da će igrati sve dok bude osjećao da ima snage, ambicije i ljubavi prema fudbalu. Njegove riječi nagovještavaju da ni sezona 2026/27 ne mora da bude posljednja u njegovoj karijeri.

Modrić je prošlog ljeta, poslije pregovora sa Milanom, odlučio da produži saradnju sa italijanskim klubom na još jednu sezonu. Važnu ulogu u tome imao je i trener Ruben Amorim, koji je želio da hrvatski kapiten ostane i pomogne u izgradnji ekipe. Modrić je u međuvremenu potvrdio i da nastavlja da igra za reprezentaciju Hrvatske, pa je jasno da još nije spreman da se oprosti od fudbala.

Vidi opis Koliko još Luka Modrić planira da igra? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Federico Titone / Zuma Press / P/© Federico Titone / SOPA Images Br. slika: 8 8 / 8

U razgovoru za magazin "SportWeek", iskusni vezista otvoreno je govorio o budućnosti i razlozima zbog kojih i dalje želi da bude na terenu.

"Osjećam se dobro i još imam strast, ambiciju i snagu. Dok god se budem tako osjećao, želim da nastavim da igram. U Milanu me vole, a ja i dalje volim fudbal. Ovog ljeta nisam imao nikakve dileme poslije razgovora sa Amorimom i ljudima iz kluba. Željeli su da ostanem, a meni je bilo važno samo da osjetim da sam poželjan. Milan je moj tim i želim da pomognem mlađim igračima da napreduju", poručio je Modrić.

Modrić veruje u Milan i borbu za titulu

Hrvatski fudbaler osvrnuo se i na pobjedu u gradskom derbiju, istakavši da je ekipa pokazala napredak i da bi, uz veću konstantnost, mogla da se uključi u borbu za šampionski trofej.

"Bila je to fantastična pobjeda i mislim da smo odigrali najbolju utakmicu ove sezone. Zaslužili smo ta tri boda, koja su nam bila veoma potrebna, kako zbog morala, tako i zbog samopouzdanja. Napredujemo kao tim i, ako uspijemo da izbjegnemo padove u formi koji mogu da se dogode tokom sezone, imaćemo priliku da se borimo za titulu, što je i dalje naš cilj", rekao je Modrić.

Dodao je da ekipa sve bolje sprovodi zamisli trenera i da joj podrška sa tribina mnogo znači.

"Sve bolje sprovodimo trenerove ideje, idemo u pravom smjeru, a naš stadion nas nosi. Navijači Milana su nevjerovatni", istakao je hrvatski vezista.

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(MONDO)