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Luka Modrić objasnio svima zašto igra fudbal u 41. godini

Luka Modrić objasnio svima zašto igra fudbal u 41. godini

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Luka Modrić je objasnio zbog čega i dalje igra fudbal i šta mu je motiv da bude na terenu i u 41. godini.

Zasto luka modric jos igra fudbal Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

U velikom derbiju italijanskog fudbala Milan je pobijedio Inter sa 3:1. Iako su gosti bili favoriti na ovom meču, domaći tim je slavio. Nezaustavljiv je bio Dijego Moreira, sin legende Partizana Almamija Moreire. Ali, igrač koji je kontrolisao sve je Luka Modrić. U septembru je proslavio 41. rođendan i pokazuje o kakvom igraču se radi.

"Zašto još uvijek igram? Uvijek kažem isto. Osjećam se dobro ovdje, osjećam se voljeno, cijenjeno. Pričao sam sa klubom, novim trenerom. Htio sam da ostanem jer i dalje volim ovu igru. Uživam. Htio sam da ostanem, da pomognem ekipi, mladim igračima da sazre i da dostignu određene stvari. Da vidimo šta možemo da uradimo zajedno", rekao je Modrić.

Očekivali su svi da će Inter da pokaže reakciju u nekom momentu, da će da krene da napada, ali su igrači Milana bili strpljivi i pametni. Posebno Luka koji je sa svim svojim iskustvom tražio loptu, čuvao je, kontrolisao ritam...

"Znali smo da će Inter da dođe do svog momenta. Nisu toliko kreirali. Mi smo se dobro branili, posebno sa loptom. Što je bilo važno, da ih tjeramo da trče. Dobar posao smo uradili. Inter će imati svoje momente, ali smo mi odradili dobar posao i sa loptom i bez nje. Odlična partija za sve nas", zaključio je Modrić.

BONUS VIDEO:

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00:16
Luka Modrić i Alesandro Del Pjero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero

(MONDO)

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Luka Modrić Milan

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