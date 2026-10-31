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Prvi poraz Intera: Sin nekadašnjeg fudbalera Partizana "uništio" gradskog rivala u "Derbiju dela Madonina"

Prvi poraz Intera: Sin nekadašnjeg fudbalera Partizana "uništio" gradskog rivala u "Derbiju dela Madonina"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Dijego Moreira fantastičnim golom iz slobodnog udarca i sa dvije asistencije obilježio dvoboj Milana i Intera na "San Siru".

Dijego Moreira Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Dijego Moreira fantastičnim golom iz slobodnog udarca i sa dvije asistencije obilježio je dvoboj Milana i Intera na "San Siru", u kojem su "rosoneri" slavili veliku pobjedu rezultatom 3:1 i nanijeli gradskom rivalu prvi poraz u sezoni.

Bila je to noć iz snova za 22-godišnjeg ofanzivca, sina nekadašnjeg ljubimca navijača beogradskog Partizana Almamija Moreire. Dijego je bio apsolutno prvo ime "Derbija dela Madonina" i praktično sam potpisao sudbinu "nerazura".

Milan je ušao u meč u furioznom ritmu i već u 4. minutu stigao do prednosti. Moreira je probio po boku i pravovremenim pasom uposlio Kristijana Pulišića, koji je rutinski poslao loptu u mrežu za 1:0 i tako na najbolji način proslavio produžetak saradnje sa "rosonerima".

Šok za Inter dodatno je uvećan samo šest minuta kasnije. U 10. minutu Moreira se našao u ulozi asistenta, ovog puta za Adrijena Rabioa, koji je povisio na visokih 2:0.

Nakon ekspresnog vođstva "rosonera", Inter je uspio da se konsoliduje i unese neizvjesnost u derbi. Alesandro Bastoni se najbolje snašao pred golom Milana i smanjio zaostatak svog tima.

Ipak, svaku nadu gostiju u preokret raspršio je Moreira u finišu prvog dijela meča. Kruna njegove nestvarne partije uslijedila je kada je namjestio loptu i maestralnim udarcem iz slobodnjaka pogodio za konačnih 3:1, stavivši tačku na trijumf i ovacije prepunog "San Sira".

Bio je Inter konkretniji u drugom poluvremenu, sa više prilika za gol, ali izostala je realizacija. Poslije serije nepobjedivosti od devet utakmica (osam pobjeda i remi), "nerazuri" su u duelu sa najljućim rivalom doživjeli prvi neuspjeh, pa će Lacio u nedjelju imati priliku da se osamostali na čelu Serije A.

Milan se, s druge strane, velikim trijumfom iskupio za neočekivan poraz od Bolonje, pa je tim Rubena Amorima prišao vodećim ekipama u prvenstvu.



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Tagovi

Serija A Milan Inter Derbi dela Madonina Dijego Moreira

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