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Bartoš Mazurek: "Luka Modrić mi je bio idol, a sad mi je slomio srce"

Bartoš Mazurek: "Luka Modrić mi je bio idol, a sad mi je slomio srce"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bartoš Mazurek otkriva kako mu je Luka Modrić bio idol, ali ga je razočarao odbijanjem da mu da dres na meču.

Luka Modrić razočarao Bartoša Mazureka Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Poljski fudbaler Bartoš Mazurek (19) iz Red Bul Salcburga nedavno je imao priliku da odmjeri snage sa svojim idolom Lukom Modrićem, koji je više nego duplo stariji od njega. Uprkos tome što ima 41 godinu, Modrić i dalje igra fudbal na vrhunskom nivou, tako da i oni koji su bili "u pelenama" kada je počinjao, mogu da ga sretnu na terenu.

Mazurek, koji je jedva čekao da igra protiv Modrića, otkrio je i da ga je hrvatski reprezentativac na neki način razočarao pošto mu nije dao dres Milana koji je sanjao da će imati u svojoj kolekciji.

Kako je Modrić razočarao Mazureka?

Izvor: Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl / imago sportfotodienst / Profimedia

"Prvi idol bio mi je Kristijano Ronaldo, ali kako sam počeo više da obraćam pažnju na igru i kretanje po terenu, Luka Modrić postao mi je najveći idol. Srce mi je zamalo stalo kada sam vidio da ulazi u igru. Prije godinu dana igrao sam protiv njega na igrici, a sada sam trčao pored njega na terenu", rekao je Mazurek kome se nije ostvarila želja da uzme dres svog idola na meču Salcburga i Milana.

"Nažalost, slomio mi je srce. Prišao sam mu i pitao ga za dres, ali nije uspjelo. Rekao mi je da ga je već obećao nekome drugom. Brzo sam se okrenuo Rubenu Loftus-Čiku", dodao je Poljak.

Mazurek je inače vezista, poput Modrića, a ovog ljeta je iz Jagjelonije prešao u redove Salcburga za sedam miliona evra, bez bonusa. Odigrao je već 17 utakmica za klub i doprinio je sa dva gola, tako da se već sada priča o njemu kao narednoj velikoj prodaji kluba iz Austrije.

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Luka Modrić Milan

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