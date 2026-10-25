Luka Modrić donio pobjedu Milanu, klasa i sa 40 godina

Luka Modrić je još jednom odigrao sjajan meč i donio je novu pobjedu Milanu.

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Milan je savladao Udineze, a Luka Modrić je pokazao da i dalje ima magiju u nogama. Na kraju je bilo 2:0 (1:0), a 40-godišni hrvatski fudbaler je dominirao na sredini terena i asistirao je za jedan gol na utakmici.

Kristijan Pulišić je u šestom minutu pogodio na asistenciju Luke Modrića, a zatim je Hačinsnon dao gol za 2:0 u 65. minutu i time zapečatio sudbinu Udinezea. Mladi srpski fudbaler Lazar Jovanović ostao je van terena do kraja meča.

Milan je ovom pobjedom došao do četvrtog mjesta na tabeli sa 18 bodova koliko ima i Roma, dok će se izgleda ove sezone Udineze boriti za opstanak sa četiri boda na 17. mjestu koliko imaju Fiorentina i Parma u zoni ispadanja.

(MONDO)

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