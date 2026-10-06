Dvostruki MVP Evrolige prošao pakao: "Brojao sam dane, sumnjao sam da ću opet biti isti"

Košarkaš Hapoela Elajdža Brajant otvorio je dušu u ispovijesti na društvenim mrežama.

Izvor: Atilano Garcia / Zuma Press / Profimedia

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva lajdža Brajant pokupio je dva MVP priznanja u prva dva kola Evrolige, a prije samo nekoliko mjeseci nije znao da li će moći da igra košarku kao nekada. U ispovijesti na društvenim mrežama je otkrio da je imao operaciju i težak period oporavka, ali da nikada nije izgubio vjeru.

Najveću podršku mu je pružila supruga, u momentima kada je sumnjao da će ponovo igrati i takmičiti se na najvišem nivou. Odlučio je da sve to podijeli sa javnosti, nakon što je dvaput uzastopno proglašen za MVP-ja kola Evrolige.

"Ovog ljeta sam bio na operaciji. Tokom protekle dvije nedjelje osvojio sam MVP nagrade, dva puta uzastopno. Ne govorim o ovome da bih se hvalio. Govorim jer prije nekoliko mjeseci nisam uopšte znao kako će ova sezona izgledati. Ljeto treba da bude vrijeme kada napreduješ i gradiš formu. Umjesto toga, ja sam brojao dane. Bili su tu rehabilitacija i led. Mali pomaci koji su djelovali kao da ništa ne znače. Biću iskren, brinuo sam mnogo", napisao je Brajant na društvenim mrežama.

U iskrenoj i emotivnoj ispovijesti otkrio je sa kakvim mislima se susretao tokom teškog perioda, ali da mu je na kraju vjera pokazala put.

"Da li ću uspjeti da povratim eksplozivnost? Da li ću biti isti igrač? Moja žena je slušala većinu tih stvari, obično do kasno u noć. Neka je Bog blagoslovi. Imao sam plan da treniram jako i u sezonu uđem punom snagom. Njegov plan bio je operacija, strpljenje i odustajanje od pokušaja da sve bude po nekom planu koji sam zamislio. Bilo je sporije i bolje, a briga mi nikad nije donijela nijedno ponavljanje u rehabilitaciji, povjerenje jeste. Uzdaj se u gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Ako trenutno prolaziš kroz neki pad ili težak period, nastavi da radiš ono što je do tebe, a vrijeme prepusti njemu. Njegov plan je uvijek bolji od našeg. Šta ti je u trenutku izgledalo kao neuspjeh ili prepreka, a na kraju se ispostavilo kao blagoslov, vjera i dosljednost", riječi su Elajdže Brajanta.

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