Jasikevičijus digao glas poslije Zvezde: "Da ove navijače zamijenimo onima u Mančesteru?"

Trener Fenerbahčea u razgovoru sa srpskim novinarima priznao šta misli o stanju u evropskoj košarci

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus dugo je razgovarao sa srpskim novinarima poslije poraza svog tima od Crvene zvezde i dotakao se niza tema. Uz komentar i osvrte na utakmicu, značajan dio konferencije je iskorišćen za priču o novom projektu NBA Evrope i FIBA, o čemu je govorio iskreno.

Bio je upitan u svojstvu legende Evrolige, da li će se Fenerbahče opredijeliti za NBA Evropu ili Evroligu?

"Možete biti šta hoćete, ali klub pravi najbolje odluke u interesu kluba. Svi shvatamo da su to teške odluke, da je to teška situacija. Zaljubljen sam u evropsku košarku, tu sam cijeli život, fan sam NBA lige, posebno kada dođe do plej-ofa, ali imam djecu od 14 i 15 godina i čekamo četvrtak i petak da gledamo utakmice kod kuće. Volim evropsku košarku i nadam se da ćemo dolaziti da igramo u ovakvoj atmosferi, kao u Srbiji, Grčkoj, Kaunas takođe ima sjajnu atmosferu... Isto tako, računam da ne možemo da stojimo u mjestu, morate da se popravljate, sve je u novcu".

Jasno je treneru prvaka Evrope da je posredi novac i pokušaj da se više zaradi, ali postavlja pitanje koliko je moguće uvećati trenutnu zaradu. Takođe, priznao je da nema lijepo mišljenje o FIBA.

"Svi se žale u evropskoj košarci, a NBA to osjeća. FIBA je faktor koji tu stoji iza, ne volim FIBA. Iza svega su i moramo da nađemo način, čak i da FIBA istupi napred. I kada pričamo o finansijskoj strani, vjerovatno je ona tu. FIBA i Evroliga se bore 20 godina, a sada je FIBA prišla bliže NBA ligi. Sve je to logično, svi se bore za sebe. Mora da se tiče navijača, ako bismo ove navijače zamijenili navijačima u Mančesteru ili ne znam gdje, gdje je logika?"

"Stalno me pitaju za mišeljenje, ali mnogo je nejasnoća. Svi traže rješenje, a mnogo je nejasnoća, glasina, niko ne zna šta se dešava. Neće biti mnogo, mnogo bolje ako se NBA pojavi. Neke stvari nisu logične, koliko možeš da se popraviš na TV tržištu, uz poštovanje svih, ali zabrinut sam samo za navijače i za suštinu evropske košarke. Ona je za mene prelijepa"

Opsovao pred novinarima

Upitan za svoju trenersku karijeru, uz podsjećanje na igračku, Jasikevičijus je izrazio nadu da će kraće stajati kraj aut-linije nego što je igrao. A, igrao je čak 16 godina.

"Nadam se da neću je*eno trenirati toliko koliko sam igrao", nasmijao se Jasikevičijus.

Kroz osmijeh je odgovorio i na pitanje o ciljevima Fenerbahčea u sezoni u kojoj brani titulu prvaka Evrope.

"Koliko dugo si smišljao to pitanje? Cilj je uvijek pobijediti u sljedećoj utakmici, ali veoma pametno pitanje", nasmijao se Jasikevičijus.

O utakmici i Zvezdinoj pobjedi

"Čestitam Saši i Zvezdi, mislim da su u rasponu od 40 minuta bili konstantniji tim. Igrali su zaista dobro. Sa druge strane, naš pristup nije bio najbolji. Bili smo ovdje posljednja dva-tri mjeseca, potrebno je da se regrupišemo i da ne mislimo tako dobro o sebi. Ipak, teško je našim igračima i razgovaraćemo o tome. Moramo da se ponašamo sa više poniznosti i nadam se - da počnemo novi pobjednički niz. Na tome čestitam svom timu, imamo povrede, ali pobjeđujemo i borili smo se da sebi stvorimo šansu u posljednja tri mjeseca"

"Kao što sam rekao, bilo bi dobro još jednom pogledati snimak, ali ako pogledate posljednje šuteve koje nismo iskoristili na kraju četvrtina, to je mnogo promašaja. Zvezda je dobar defanzivni tim kada imaju visoke postave, teško je uvijek, a Saša ih dobro spremi. Mislim da je večeras problem bio kod nas, nedostajao je fizički pristup, promašivali smo i na kraju krajeva, nismo zaslužili da pobijedimo"

"Kako da pričamo o Zvezdinoj odbrani, kada su od posljednjih sedam Zvezdinih koševa tu bila dva 'bekdora' Monekea, dva ofanzivna skoka Nvore i dva puta su išli na desne ulaze. Uvijek volim da mislim da je problem u nama", rekao je Jasikevičijus.

Kako stoji Fenerbahče?

Porazom od Zvezde, prekinut je niz pobjeda Fenerbahčea dugačak čak 19 utakmica. Uprkos tome, Fener je i dalje siguran na čelu tabele Evrolige sa skorrom 22-8 i sa dvije pobjede više od Olimpijakosa, Valensije i Real Madrida. Zvezda je sa druge strane učvrstila svoje šanse za plasman u plej-of i trenutno je u Top 6. Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige.



