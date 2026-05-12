Zvezda sprema milionski transfer u Superligi: Velikani stoje u redu za Srbina, on će na Marakanu

Vunderkind iz IMT-a je želja Crvene zvezde. Vasilije Novičić bi karijeru mogao da nastavi na Marakani

Fudbalski klub Crvena zvezda polako priprema tim za izazove u narednoj sezoni. Jedna od zamisli na Marakani je dolazak i mladog, talentovanog Vasilija Novčića iz IMT-a.

Navodno, već dugo postoje neformalni razgovori između dvije strane, piše Mocart sport. Čelnici Zvezde pod budnim okom prate vunderkinda i zbog toga bi uskoro mogao da zaduži dres na Marakani. Momak koi je prije svega pet dana postao punoljetan već igra na seniorskom nivou, što crveno-bijelima daje motiv više da se dodatno angažuju.

Međutim, ono što je problem jeste da je Vasilije Novćić zbog sjajne sezone postao jedan od najtraženijih u Superligi. Preciznije, pored Kostova i Avdića, momak rođen u Kosovskoj Mitrovići je privukao veliku pažnju, pa je tako IMT u jako dobroj poziciji da kalkuliše o budućnosti svog igrača. Za Novičića su interesovanje pokazali Hofenhajm, Leverkuzen, a spominjao se i Arsenal.

Ono što se po fudbalskim kuloarima govori, jeste da IMT traži sedam miliona evra za mladog igrača, ali kao domaći tim, Zvezda bi mogla da dobije prijateljsku cijenu. Klub iz Ljutice Bogdana iskeširao bi 4.500.000 evra, dok bi IMT imao značajne procente od svakog daljeg transfera, čak 25 odsto.

Zvaničnih pregovora još nije bilo, ali interesovanja za mladog Novičića mogla bi da natjeraju crveno-bijele da započnu razgovor. U slučaju da se transfer realizuje, bila bi to jedan od najvećih kupovina u istoriji crveno-bijelih u Srbiji.