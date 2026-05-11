logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda dovodi pojačanje iz Rusije? Saša Zdjelar ga dobro poznaje, evo koga želi Dejan Stanković

Zvezda dovodi pojačanje iz Rusije? Saša Zdjelar ga dobro poznaje, evo koga želi Dejan Stanković

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je naciljala pojačanje, a u pitanju je Natan Gasama

Crvena zvezda želi Natana Gasamu Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda već radi na pojačanjima, a kako u Ljutice Bogdana imaju ambicije da neke od igrača prodaju, imena zamjena brzo se pojavljuju. Natan Gasama (25), rođen u Francuskoj, najnovije je ime na listi želja za tim Dejana Stankovića, javljaju ruski mediji.

Kako se navodi, crveno-bijeli pokazuju snažno interesovanje i spremni su da plate dva ili čak 2,5 miliona evra. Ujedno se dodaje i da srpski klub ne planira da otkupi Strahinju Erakovića (iako postoji opcija da se otkupi 50 odsto prava za 3,5 miliona evra), dok s druge strane namjerava da proda Adama Avdića, koji je posebno zablistao u "vječitom" derbiju.

Međutim, nije samo Crvena zvezda zainteresovana za 192 centimetara visokog igrača. Isti medij navodi i da su AEK i PAOK već pokazali interesovanje, te na Marakani neće biti lak zadatak.

Kad je u pitanju Gasama, fudbaler je karijeru započeo u rodnom Evriju, potom prešao u Nant još kao mlad igrač, zatim obukao dres Troe, pa jednu sezonu proveo u Šoleu, da bi 19 utakmica odigrao u Slaviji iz Sofije, a mirnu luku je pronašao u Rusiji. Od 2023. nosi dres Baltike iz Kalinjingrada, pa je tako imao priliku da snage odmjeri i sa fudbalerom Partizana Sašom Zdjelarom koji je od 2022. igrao u Rusiji.

Gasama je odigrao 29 mečeva, šest u Kupu, a ostale u Premijer ligi. Za to vrijeme je postigao jedan gol, uz tri asistencije i šest žutih kartona. Iako je rođen u Francuskoj, izabrao je Mali kao zemlju koju će predstavljati. Za nacionalni tim je odigrao pet utakmica, ali nije ostvario golove ili asistencije, dok je na terenu u svim mečevima bio cijelih 90 minuta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC