Zvezda dovodi pojačanje iz Rusije? Saša Zdjelar ga dobro poznaje, evo koga želi Dejan Stanković

Crvena zvezda je naciljala pojačanje, a u pitanju je Natan Gasama

Crvena zvezda već radi na pojačanjima, a kako u Ljutice Bogdana imaju ambicije da neke od igrača prodaju, imena zamjena brzo se pojavljuju. Natan Gasama (25), rođen u Francuskoj, najnovije je ime na listi želja za tim Dejana Stankovića, javljaju ruski mediji.

Kako se navodi, crveno-bijeli pokazuju snažno interesovanje i spremni su da plate dva ili čak 2,5 miliona evra. Ujedno se dodaje i da srpski klub ne planira da otkupi Strahinju Erakovića (iako postoji opcija da se otkupi 50 odsto prava za 3,5 miliona evra), dok s druge strane namjerava da proda Adama Avdića, koji je posebno zablistao u "vječitom" derbiju.

Međutim, nije samo Crvena zvezda zainteresovana za 192 centimetara visokog igrača. Isti medij navodi i da su AEK i PAOK već pokazali interesovanje, te na Marakani neće biti lak zadatak.

Kad je u pitanju Gasama, fudbaler je karijeru započeo u rodnom Evriju, potom prešao u Nant još kao mlad igrač, zatim obukao dres Troe, pa jednu sezonu proveo u Šoleu, da bi 19 utakmica odigrao u Slaviji iz Sofije, a mirnu luku je pronašao u Rusiji. Od 2023. nosi dres Baltike iz Kalinjingrada, pa je tako imao priliku da snage odmjeri i sa fudbalerom Partizana Sašom Zdjelarom koji je od 2022. igrao u Rusiji.

Gasama je odigrao 29 mečeva, šest u Kupu, a ostale u Premijer ligi. Za to vrijeme je postigao jedan gol, uz tri asistencije i šest žutih kartona. Iako je rođen u Francuskoj, izabrao je Mali kao zemlju koju će predstavljati. Za nacionalni tim je odigrao pet utakmica, ali nije ostvario golove ili asistencije, dok je na terenu u svim mečevima bio cijelih 90 minuta.