"Neki su zalutali u Zvezdu": Stanković najavio i istog dana započeo čistku na Marakani

Manjak intenziteta, hrabrosti i požrtovanja stvar je koju Dejan Stanković ne oprašta i zbog toga će ovog ljeta u Crvenoj zvezdi napraviti određene promjene. "Zalutali" prvi odlaze.

Dejan Stanković nije bio često ljut ovog proljeća, ali poslije poraza od Novog Pazara morao je da se suzdržava. Izuzetno ga je pogodila loša partija njegovih fudbalera koji su bili van potrebnog intenziteta da se dobije tim Nenada Lalatovića, što se na kraju obilo o glavu i u 90. minutu primili su gol kojim su poraženi pred svojim navijačima 2:1.

Zbog toga je Stanković javno kritikovao svoje fudbalere i poslao im je više nego jasnu poruku da ne želi nikada više da vidi takav pristup, posebno ne od onih koji imaju manju minutažu i dobili su priliku da se dokažu. Umjesto da je prigrabe, olako su je shvatili i time su možda sebi i zauvek zatvorili vrata Crvene zvezde jer znamo da ako nešto Stanković ne oprašta, onda je to nezalaganje i na neki način nepoštovanje grba i dresa.

Koga je prozvao Stanković?

"Treba svi da se zapitamo ko može, ko ne može. Ja se to pitam već dva mjeseca. Ima neko ko je zalutao ovdje... Sigurno je zalutao", poručio je Stanković poslije utakmice i to je morala da čuje čitava svlačionica.

Bađo je odigrao 20 utakmica za Zvezdu ove sezone i zabilježio je jedan gol i jednu asistenciju.

Iako nije govorio poimence kome zamjera, svakome ko je gledao meč Zvezde i Novog Pazara jasno je da je jedan od onih koji su prozvani Mahmudu Bađo. Dobio je šansu u posljednjih dvadesetak minuta, igra daleko više u posljednje vrijeme i očigledno je da ga Zvezda provjerava za sljedeću sezonu, ali za njega bi bolje bilo da nije ni igrao.

Imao je pogrešne pasove unaprijed, loše postavljanje u tranziciji, dok je takođe Dauda bio pored njega kada je šutirao i pogodio gol Mateuša. Za igrača koji je plaćen 3,5 miliona evra, morao je bolje i više.

Kreće "čistka" u Zvezdi

Kreće "čistka" u Zvezdi

Bez obzira što je Bađo nedavno postigao gol za Zvezdu protiv Železničara i što je dobio sve veću minutažu kod Stankovića - čini se da je bliži odlasku nego ostanku na "Marakani". Malo toga je pokazao Gambijac, koji je došao za veliki novac zbog toga što je procijenjeno da posjeduje ozbiljan potencijal, a čini se da je problem i što se nije uklopio ni karakterno.

S obzirom na to da ne želi da joj se ponovi slučaj Edmund Ado, verovatno će na "Marakani" probati da prodaju Bađa dok je još u najboljim godinama i može da se unovči njegov potencijal. Za to vrijeme, Zvezda već traži novog centralnog veznog i djeluje da ga je našla u Mađarskoj, gdje se kao pojačanje spominje Mohamed Abu Fani, inače bivši fudbaler Dejana Stankovića, odnosno njih dvojica se dobro znaju iz Ferencvaroša.

Osim Bađa, djeluje da je Stanković nezadovoljan i Daglasom Ovusuom, koji ima slični problem poput Bađa, iako je solidno krenuo u Zvezdi. U međuvremenu se "izgubio" i čini se da je glavna zamjerka što mu nedostaje hrabrosti u završnici, pa kako za njega već postoji ponuda iz Češke, izvjesno je da će Zvezda iskoristiti situaciju i od njega početi "čistku".

Ko još odlazi?

Poslije kritika koje su pale poslije meča sa Novim Pazarom, gdje se Stanković pre svega obrušio na Ovusua i Bađa, utisak je da su ostali igrači "bezbjedni" - osim možda Tomasa Hendela. Očekuje se odlazak Nemanje Radonjića, koji je već duže vremena suspendovan u Zvezdi i još mu ističe ugovor, kao i golmana Omrija Glazera čija se saradnja završava ovog ljeta.

Zvezdu čeka i rastanak sa Šavijem Babikom i Felisiom Milsonom koji su na pozajmicama, a s prvim danima jula treba očekivati i da se zvanično u pojačanja promovišu Džej Enem i Strahinja Eraković.