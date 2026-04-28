Adem Avdić je odigrao odličan vječiti derbi koji je krunisao golom. Tako je sebi otežao put za odlazak iz Crvene zvezde jednog dana jer sada - mnogo više vrijedi.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES /MN Press

Adem Avdić je bio prva zvijezda 179. vječitog derbija, a poslije pogotka koji je dao porasli su apetiti i njemu i klubu iz Ljutice Bogdana. Talentovani lijevi bek je na ceni, a kako prenosi "Mocart sport" neće ga Crvena zvezda prodati ispod 15.000.000 evra.

Navodno su ranije ekipe poput Briža pokušavale da dođu do potpisa mladog Lozničanina za cifru od oko 10.000.000 evra, ali to je premalo za upravu Crvene zvezde. Klub je počeo da prodaje mlade igrače za ozbiljan novac i sada neće spuštati cijenu ni za Vasilija Kostova ni za Adema Avdića.

Vidi opis Zvezda odredila cijenu za Adema Avdića: Poslije gola na derbiju pominju se desetine miliona evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 16 16 / 16

Prema informacijama "Mocart sporta" navodno je prva cijena koju traže na "Marakani" 20.000.000 evra, a da su spremni da je spuste na donju granicu od 15.000.000. Smatra se da će bundesligaši i premijerligaši "zagristi" kao za Andriju Maksimovića, Kostu Nedeljkovića ili Veljka Milosavljevića.

"Vidite da sam nezgodan"

"U pravu ste to je to što sam sanjao i to sanja svaki dječak koji je odrastao ovdje i zna svaki ćošak Marakane. Mnogo sam srećan. Naravno da mi znači (povjerenje trenera Stankovića). Da nema tog povjerenja, ne bi bilo i ovakvih partija,. Pričalo se da imam lošu defanzivu i da sam nezgodan. E pa na neki način jesam nezgodan", rekao je Adem Avdić uz veliki i širok osmijeh poslije vječitog derbija u kome je dao gol. Pogledajte i taj pogodak:

Pogledajte 00:26 Arnautović i Veljković ulaze u igru Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Mladi lijevi bek se tako poslije vječitog derbija osvnuo na kritike da je slab u odbrani i vidi se da mu samopouzdanja ne fali. Šansu je dobio kod Vladana Milojevića, a kod Dejana Stankovića je krenuo da igra sve više pa i u Evropi. Djeluje da će na ljeto Zvezda birati da li da proda njega ili Naira Tiknizijana.

Cijenu može da mu digne i predstojeće Evropsko prvenstvo u za omladince gdje će u Velsu krajem juna igrati naš nacionalni tim. Vidjećemo, u svakom slučaju Zvezda nije pod moranjem da ga proda i to bi moglo da mu dodatno poveća cijenu.

(MONDO, Mocart sport, N.L.)