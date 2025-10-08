Banjaluka domaćin prvog Targa Rallyja – vozači iz regiona stižu na spektakl brzine!

Tokom tri dana, publiku očekuje više od 15 sati adrenalinskog programa i vrhunske zabave.

Izvor: Rally trka Zalužani

Pedeset posada iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije i Bosne i Hercegovine stiže na Targa Rally Challenge Kup 2025, međunarodnu sportsku manifestaciju koja će se održati od 10. do 12. oktobra na autodromu Zalužani.

Tokom tri dana, publiku očekuje više od 15 sati adrenalinskog programa i vrhunske zabave.

Staza u Zalužanima donosi kružnu konfiguraciju sa kombinacijom asfalta i zemlje, što garantuje uzbudljive vožnje i nepredvidive trenutke za publiku.

Svečani start u Laktašima

Zvanični početak manifestacije biće obilježen ceremonijalnim startom u petak, 10. oktobra, na parkingu kod Bazena u Laktašima, gdje će se od 19:30 časova predstaviti sve posade i njihova vozila.

Ceremonijalni start je otvoren za sve posjetioce.

Rally, Drift Show i Drift Taxi – vikend pun adrenalina

Subota i nedjelja rezervisane su za trkački spektakl u Zalužanima!

Pored rally vožnji koje testiraju i vozače i njihove mašine, publika će uživati i u Drift Showu — programu koji donosi dim, gume, miris benzina i precizne prolaze najboljih drift majstora iz regiona.

Za one željne dodatnog adrenalina, tu je i Drift Taxi, gdje posjetioci mogu iskusiti kako izgleda prava drift vožnja iz suvozačke perspektive!

Vikend pun adrenalina

Pored sportskog dijela, TARGA Rally Challenge donosi i bogat festivalski sadržaj. Publika će moći da uživa u posebno kreiranim sponzorskim kornerima:

- Drive Corner – zona gdje posjetioci mogu pogledati atraktivne automobile sponzora, zanimljive gedžete i druge auto novitete,

- Quad Corner – izložba najnovijih ATV i UTV modela,

- Food & Drink Corner – gastronomski kutak sa hranom, pićem i opuštenom atmosferom,

- Barber Corner – mjesto gdje vozači mogu osvježiti frizuru i bradu prije žurke,

- Fun & Party Zone – večernje žurke i zabavni sadržaj koji Zalužane pretvara u pravu sportsku pozornicu.

"Naš cilj je da Targa Rally Challenge bude više od same trke. Želimo da stvorimo spektakl koji spaja sport, zabavu i adrenalin, i da publika uživa i danju i noću". poručuju iz organizacionog tima.

Super Power Night Stage i Hangar Party

Subotnji program kulminira spektakularnim Super Power Night Stageom - noćnim dijelom trke koji donosi potpuno novo iskustvo reli vožnje uz svjetlosne i pirotehničke efekte.

Uz kombinaciju brzine, dima i reflektora, staza u Zalužanima pretvoriće se u pravu scenu za noćni šou koji se ne zaboravlja.

Nakon trke, atmosfera se seli u Hangar Party zonu, uz DJ nastupe, svjetlosne efekte i dobru energiju do kasno u noć.

Spektakl koji ne smijete propustiti

Od 10. do 12. oktobra Zalužani postaju centar adrenalina, brzine i dobre energije.

Ne propustite priliku da budete dio najuzbudljivijeg oktobarskog vikenda - Targa Rally Challenge 2025!

Ulaznice se mogu kupiti na Trgu Krajine u Banjaluci, kao i putem sajta ulaznica.org.

Detaljan program događaja i sve informacije dostupne su na zvaničnom sajtu www.rallyshow.net.