Strašna tragedija na reliju u Argentini: Automobil izletio sa staze i ubio navijača

Užasne scene na trci "Sudamerikano" u Argentini, gde je vozilo u kojem su bila dvojica Paragvajaca nakon izletanja sa staze ubilo gledaoca.

Reli "Sudamerikano" u Argentini završen je tragično, pošto je jedna osoba poginula kada je automobil izletio sa staze u publiku. Nesreća se dogodila na samom početku etape u provinciji Kordoba, a na dionici staze na kojoj je došlo do nesreće, nizbrdici prema mjestu Mina Klavero navijači se okupljaju pored staze odakle gledaju trku.

Nije bezbedno pratiti trke sa mjesta koja nisu označena za to, a ovog puta došlo je do tragedije jer je vozač izgubio kontrolu nad automobilom. Prema prvim informacijama, vozač Didije Arijas i suvozač Hektor Nunjez iz Paragvaja su bili u automobilu koji je nekontrolisano izletio sa staze u jednoj krivini. Automobil se prevrtao u pravcu navijača, a nažalost jedan od njih je izgubio život.

Lokalne vlasti su potvrdile da se radi o dvadesetpetogodišnjem muškarcu koji je preminuo usljed teških povreda. Vozač i suvozač su prošli bez povreda, a trka je prekinuta.