Obilježeno 18 godina od smrti dr Milana Jelića: Čovjek neprolaznosti

Izvor: Grad Modriča

Na Gradskom groblju u Modriči danas je služenjem pomena i polaganjem cvijeća obilježeno 18 godina od iznenadne smrti šestog predsjednika Republike Srpske, predsjednika Fudbalskih saveza Srpske i BiH, dr Milana Jelića. Pored porodice, cvijeće na Jelićev grob položili su premijer Savo Minić, delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, rukovodstvo Modriče, brojni sportisti.

O 18 godina bez Milana Jelića govorio je Petar Jelić, sin šestog predsjednika Srpske, rekavši da se u tih 18 godina sjatilo mnogo tuge i ponosa, ali da je ponos uvijek pobjeđivao.

"Na ovaj dan nosimo najveću tugu u srcu. Put koji je otac za života prešao je težak, ali plemenit i na nama je da slijedimo taj put. Hvala svima koji dolaze svake godine da polože cvijeće i odaju poštu Milanu Jeliću. Duge su i bolne godine bez njega, ali ponos preovladava tugu koja je u nama ostala", rekao je Petar Jelić.

"Obaveza je poštovanja institucija i svih koji su u Republici Srpskoj obavljali najvažnije dužnosti. Vidimo i danas koliko je teško odgovoriti zadatku. I danas kakvi su ataci na instituciju predsjednika Republike Srpske. Dakle, naša obaveza je da njegujemo sjećanje na nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske, dr Milana Jelića. Onaj ko čuva tradiciju i onaj ko ne zaboravlja sigurno će i u budućnosti donositi dobre odluke", podvukao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Dr Milan Jelić, šesti predsjednik Srpske, predsjednik Fudbalskih saveza Srpske i BiH rođen je 26. marta 1956. godine, a iznenada je preminuo od posljedica srčanog udara 30. septembra 2007. godine u 52. godini života.

U čast velikom fudbalofilu i ove godine, po 15. put, održava se Memorijal "Dr Milan Jelić" koji okuplja kadetske ekipe iz više zemalja.

(Autor: Slađan Jeremić)