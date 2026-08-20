Održan žrijeb Prve lige RS za rukometaše: Šampion kreće iz Prnjavora

Ove sezone liga broji 14 klubova podijeljenih u dvije grupe, istok i zapad.

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U prostorijama Rukometnog saveza Republike Srpske obavljen je ždrijeb za novu sezonu u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske za rukometaše.

Kao što je poznato ove sezone liga se dijeli u dvije grupe, zapad i istok koje imaju po sedam klubova, a prošlogodišnji šampion Višegrad HED sezonu će početi gostovanjem Slogi u Prnjavoru.

U grupi zapad klubovi su izvučeni sljedećim redoslijedom: 1. ORK Kozara (G), 2. Kotor Varoš, 3. Derventa, 4. Prijedor, 5. Mladost, 6. ORK BL, 7. Kozara (KD).

Parovi prvog kola (19/20. septembra):

Kotor Varoš - Kozara (KD),

Derventa - ORK BL,

Prijedor - Mladost.

Grupa istok: 1. Hercegovina, 2. Drina, 3. Slavija, 4. Sloga (P), 5. Višegrad HED, 6. Leotar, 7. Bijeljina.

Parovi prvog kola (19/20. septembra):

Drina - Bijeljina,

Slavija - Leotar,

Sloga (P) - Višegrad HED.

Ovdje treba dodati da ukoliko se ne bude igrala Premijer liga BiH, onda bi u tom slučaju Borac m:tel i dobojska Sloga igrali u eliti Republike Srpske.