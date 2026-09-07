Poznato kad počinje sezona u Prvoj i novoformiranoj jedinstvenoj Drugoj ligi RS u rukometu

Održana sjednica Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Nova sezona u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske za rukometašice i rukometaše, te Jedinstvena m:tel Druga liga startuju 26. septembra. Ovako je jednoglasno odlučeno na sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske koja je održana u prostorijama saveza u Banjaluci.

Kao što je poznato, od predstojeće sezone igraju se dvije Prve lige za rukometaše („istok“ i „zapad“) koje će imati ukupno 13 klubova, jer je u međuvremenu RK Prijedor odustao od nastupa u eliti.

"Danas smo dobili dopis da RK Prijedor, zbog nedostatka igračkog kadra, nije u mogućnosti da uđe u takmičarski ciklus. Radi toga smo iz grupe 'istok' na 'zapad' uvrstili Slogu iz Prnjavora, te će na 'zapadu' ostati sedam klubova, a na 'istoku' šest. Ono što je važno istaći, a to je, da je ova odluka kao i svaka druga donesena jednoglasno". riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske.

Odlučeno je da, od ove sezone, startuje jedinstvena Druga liga RS.

"Od ove sezone, ipak će se igrati Jedinstvena druga liga sa devet klubova, jer su ranije odustali Igman i Hercegovac koji je trebalo da nastupe na drugoligaškom istoku na kojem su bila prijavljena četiri kluba. Odustajanjem timova iz Istočne Ilidže i Bileće, na 'istoku' su ostali ORK Perihel i Lokomotiva (oba iz Brčkog) koji su sada postali dio jedinstvenog drugoligaškog takmičenja", dodao je Umičević.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Takođe, donesena je i odluka o smanjenju kotizacija.

"Upravo zbog ovih pretumbavanja odlučeno je da se smanji kotizacija za takmičenje klubovima koji se takmiče u m:tel Prvoj ligi za rukometašice i za drugoligaše. Tako će umjesto ranije predviđenih 1.000 KM za njih kotizacija za tekuću sezonu iznositi po 500 KM."

Na sjednici su jednoglasno usvojene liste sudija i delegata, kako za Premijer ligu BiH isto tako i za takmičenje na nivou Rukometnog saveza Republike Srpske.

"BEMA" FINANSIRA RUKOMETAŠE IZ NOVOG GRADA Treba napomenuti kako je Marinko Umičević odlučio da Fabrika obuće "Bema" koju on godinama uspješno vodi, finansira RK Srednjoškolac iz Novog Grada na dva gostovanja u Brčkom. "Ovdje su, između ostalog, u pitanju lični razlozi, jer je moj pokojni otac iz Rujišta (Novi Grad). Znam da većina klubova kuburi sa finansijama, uvijek sam mnogima pomogao, a evo sada je na red došao klub iz Novog Grada", rekao je Umičević.

"Razgovarali smo i o trenutnoj situaciji u RS BiH. Taj savez je dotakao samo dno i on jednostavno ne postoji, uz napomenu da su prethodnoj garnituri poodavno istekli mandati. Dobio sam neku informaciju da bi navodno Skupština RS BiH trebalo da bude održana 23. septembra, a da li će se to desiti, vidjećemo. Jedno je sigurno, a to je da smo mi prije tri mjeseca održali našu izbornu Skupštinu na kojoj smo, između ostalog, imenovali naše predstavnike za nivo RS BiH. Mi smo odgovorni ljudi, radimo po zakonu i Statutu i tako ćemo činiti i u narednom periodu", istakao je prvi čovjek rukometa Republike Srpske.

Na kraju treba spomenuti da će se u Banjaluci, 13. septembra odžati seminar za trenere koji je obavezan za sve.

Obavljen novi žrijeb Druge lige RS

Zbog odustajanja od takmičenja RK Igman i RK Hercegovac u Rukometnom savezu Republike Srpske bili su prinuđeni za novi žrijeb za m:tel Drugu meč ligu Republike Srpske koja će brojati devet timova.

Žrijebom su klubovi dobili sljedeće brojeve: 1. ORK Perihel (Brčko), 2. Lokomotiva (Brčko), 3. Borac m:tel 2 (Banjaluka), 4. Teslić, 5. Čelinac, 6. „Sava“ (Brod), 7. Srbac, 8. Vrbas (Banjaluka) i 9. Srednjoškolac (Novi Grad).

Parovi prvog kola (26/27. septembar):